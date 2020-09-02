2坪密室藏床上！「詭謎透天厝」囚少女66小時　19歲嫩妻列關係人

記者許力方／綜合報導

高雄14 歲國中少女遭「電競陪玩打工」誘拐，囚禁66小時，1日在新竹竹東中興路民宅密室中尋獲，31歲主嫌羅姓男子將她帶到媽媽出租的透天厝，藏匿在2坪天花板夾層中，由於是新蓋好的社區，沒有監視器、也沒住滿人，密室入口被偽裝成天花板，還須經過妻子的床鋪，配合電動鎖，堪稱佈下天羅地網躲避警方追緝。

羅男因下藥迷昏2少女性侵案離開保全經理一職，與19歲葉姓妻子、王男住進媽媽位在竹東的新社區房子，3人待業，全靠分租透天厝5間房間為生，每月收租3萬元，被稱為「靠媽一族」。

▲少女被藏匿於密室夾層，警方破門攻堅將羅嫌壓制。（圖／記者陳凱力、吳奕靖翻攝）



由於羅男的透天厝為社區最後一棟樓，附近沒什麼人，也沒設置警衛、監視器等，鄰居說，平常很少見到羅姓夫妻倆，甚至不知道羅男有老婆，至於負責管理租屋的王姓男子則住在一樓，把床搬到廚房裡，看起來很奇怪。

有網友發現，依據開箱文，該社區新成屋售出並未裝潢，懷疑羅男事後將4樓的天花板夾層改造成2坪大密室，用以囚禁少女，入口甚至設計偽裝天花板，得經過妻子的上下鋪才能進入，還配合電動鎖上鎖，須倚靠外力，還設有螢幕監控4樓的人員進出。

據了解，羅男與小12歲的妻子同樣是保全業，但目前皆無業，兩人結婚1年多，葉姓妻子經常往返雲林新竹，最近才在新竹找到工作，透天厝一樓為王男所住，四樓則是羅姓夫妻的房間。鄰居受訪時聲稱，很少看到夫妻倆，聽說婆媳感情不好，鮮少往來。

警方也懷疑羅妻可能知情，羅妻否認稱早就想和他離婚，因婆媳問題，對丈夫敢怒不敢言，據傳，葉女交往前不清楚羅男有前科，婚後才知道。歷經6個小時的筆錄，羅男移送地檢署前拒絕夜間偵訊，被送往刑大拘留室過夜，至於共犯王、盧嫌裁定無保請回、限制住居，葉姓妻子複訊後則列為關係人。

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▼密室曝光！少女遭囚66小時，只有1隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖、陳凱力翻攝）