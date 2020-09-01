台南市歸仁分局所長異動！　楊慶裕親自布達勉勵

▲台南市警歸仁分局長楊慶裕親自布達，並期勉新所長對於轄區治安與交通治理更加精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局於1日，配合市警局調整基層所長人事異動作業，此次共有2名所長異動，歸仁分局長楊慶裕親自布達，在各界地方人士觀禮與祝福下，順利完成交接程序，並期勉新所長對於轄區治安與交通治理更加精進。

原媽廟派出所所長李慶輝調任麻豆分局巡官；原龍崎分駐所所長郭南佑任媽廟派出所所長；第四分局巡官陳東宏調任龍崎分駐所所長。本次布達儀式由楊慶裕分局長慶裕主持，市議員鄭佳欣秘書王士豪、龍崎區長蕭琇華、龍崎國中校長卓水林、龍崎國小校長徐至賢、龍崎永續發展協會理事長余弈靖、警友站長王壹郎、地方里長張宏志、鄭福利、陳淩澤、郭世文、黃怡婷及民防、義警等地方仕紳多人參加觀禮。

楊慶裕分局長期許新任2位所長，在最短時間內掌握轄區狀況，秉持工作熱忱，帶領媽廟派出所、龍崎分駐所所有員警發揮最大團隊力量，遏止各種犯罪，確實維持社會治安穩定，提升民眾對警察之滿意度，並持續結合民間力量落實「安居專案」，攜手共同打撃「毒品」、「反詐」、「掃黑幫」工作，力行台南市警局局長詹永茂維護良好治安交通環境，實踐黃偉哲市長建立宜居台南市家園。

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