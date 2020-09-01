生日快樂！開門見警衝入...台南白河「柑仔店」搶案逮高雄壽星

▲台南市卑河分局警方破獲「柑仔店」深夜強盜案，緝獲陳嫌3人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河地區8月下旬發生一起雜貨店深夜遭持槍強盜案，3名歹徒搶走現金7千多元，白河分局警方獲報立即成立專案小組積極追緝，循線將陳嫌等3嫌緝獲，當天正好是陳嫌生日，全案偵訊後依強盜等罪嫌送辦。

警方指出，8月22日白河區大排竹1家雜貨店發生1起持槍強盜案，犯嫌3人騎乘機車，並頭戴安全帽以規避警方查緝，趁夜深人靜，四下無人之際，挑選偏僻農村內的「柑仔店」伺機犯案，3嫌先佯裝顧客購買飲料，趁機勘察地形、地物及店內人數後離去，而後即便持槍進入「柑仔店」內強盜財物，持槍嚇制被害人，當場強盜香菸、零食及新台幣7000餘元後逃逸，白河分局獲報後立即成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

案發後警方鍥而不捨、全員動員不分晝夜調閱四周監視器及調查蛛絲馬跡，不放過任何線索，經過大數據分析比對，鎖定林、賴、陳等3嫌涉有重嫌，專案小組即聲請台南地院核發之搜索票與台南地檢署核發的拘票，將陳嫌等3嫌拘提到案，起獲作案槍枝等證物，全案宣告偵破。

警方指出，林、賴、陳三嫌，都20歲住高雄市，因都曾與台南市白河區女子交往（網路認識），故對白河區略有熟悉，日前三嫌至白河區大排竹相中一間柑仔店持槍強盜後，逃回高雄，白河警方過濾相關事證後，鎖定三嫌，前往拘提時，適逢3嫌朋友來訪，警方趁陳嫌開門之際，衝入將3嫌逮捕，3嫌當時剛好煮好料理準備吃飯，並為陳嫌慶生。全案偵訊後依強盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河分局呼籲民眾如遇到類似案件，應保持冷靜、保存現場跡證，立即通報警方前往採證；如發現可疑人、車，請隨時向警方報案。白河分局治安團隊均秉持「不怕發生、全心偵破」之理念，持續來為維護治安打拼努力，與大家一同來打造大台南宜居樂活城市。

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