僑委會台灣電視網路平台上線　ETtoday新聞雲、聲林之王隨選隨看

▲僑委會委員長童振源期盼透過「臺灣電視網路頻道平臺」讓世界看見臺灣影視文化軟實力。（圖／僑委會提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

在全球華人地區造成轟動的大型歌唱選秀節目《聲林之王》，去年拿下金鐘獎最佳綜藝節目的殊榮後，日前再度以第二季的精彩內容與賽事，獲得本屆金鐘獎4項入圍提名，這些來自海內外選手的演出，現在也可以在僑委會1日正式推出的台灣電視網路頻道平台上看得到囉！

為提供全球僑胞收看台灣影視節目之管道，僑委會正式在官網推出「台灣電視網路頻道平台」，彙整時下熱門影音平台YouTube上優質台灣影視節目，頻道相當多元豐富，一共有66個頻道。

除了入圍本屆金鐘綜藝節目等獎項的《聲林之王2》，還包括台灣第一名的網路媒體《ETtoday新聞雲》的最新時事與影音內容，時下年輕網友最愛的影音與娛樂頻道播吧、《ETtoday星光雲》也都可以在僑委會「台灣電視網路頻道平台」上隨選隨看。

▲聲林之王2總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

僑委會所建置的「台灣電視網路頻道平台」，目前蒐羅影音平台YouTube上八大類、66個影音頻道，提供僑胞即選即看的影視清單，童振源期許在網際網絡連結下，能讓僑胞零時差地觀賞到台灣優質的節目，進一步串連台灣與世界，並提升台灣在國際社會之能見度。

童振源表示，台灣的影視文化軟實力具國際水準，僑委會可作為支點，將台灣產製的許多膾炙人口、家喻戶曉的電視劇、微電影等優質影片傳遞到世界，讓世界看見台灣。

事實上，對於推廣台灣影音內容與全球僑胞接軌，童振源在擔任駐泰代表時就曾經YouTube上整理了台灣電視網路頻道，並將其彙整成首頁方式作為「泰國台灣電視頻道平台（WatchTaiwan.TV）」。

為了讓更多海外僑胞零時差地觀賞到台灣優質的節目與影音內容，童振源在接掌僑委會委員長後，此次更是直接在僑委會官網上架設專屬單一平台入口，提供海外僑胞提供精選節目內容與清單。

