快訊／駐泰國代表李應元週四到任　台灣企業宣布聯合捐贈100萬口罩

▲台灣企業聯合捐贈百萬口罩給泰國。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新任駐泰國代表李應元8月13日出發前往泰國到任。數家台商企業10日上午宣布聯合捐贈100萬枚口罩給泰國，在李應元的陪同下，於泰國駐台代表處完成捐贈儀式。

泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）除了表達感謝，也表示李應元「人還沒到，但心已到」，讓他非常感動，也祝福李應元與台灣泰國駐台辦事處台灣的工作順利。

此次聯合捐贈100萬枚口罩給泰國的義舉是由東煒建設董事長陳健盛為了增進台泰雙方情誼，在世界疫情仍然嚴峻的狀況下，率先提議捐贈口罩，隨即也得到其他企業家的響應。

▲泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）。

在捐贈數量上，包括：東煒建設捐贈30萬枚口罩、全鎂實業捐贈20萬枚口罩、慕樺廣告捐贈20萬枚口罩、員邦室內裝修設計捐贈10萬枚口罩﹑傳家捐贈10萬枚口罩、東騰開發捐贈10萬枚口罩。

泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）表示，這100萬枚口罩會讓泰國、台灣的國旗飄揚全泰國，除了會進入到泰國上千家的醫院外，這些口罩也會提供給泰國94地駐外人員防疫使用，身為泰國外交部的一份子，他非常地感謝，他也希望台泰情誼能夠萬古長青。

李應元隨後也表示，在全世界疫情沒有緩解的情形下，小小的口罩代表的是無限的愛心，他也感謝泰國駐台代表通才大使在台灣非常地認真與努力，與台商企業培養出深厚的情誼，所以當大家知道需要口罩時，主動且很快地進行認捐，真的感謝大家無私奉獻。

▲台灣駐泰代表李應元。



僑委會委員長童振源上午也應邀出席了這場口罩捐贈儀式，他表示，過去三年的泰國吸引台商的投資增加了278.2％，可以看得出台泰親密的關係都是很多企業家所打下的基礎，非常感謝台灣善心企業此次能夠捐贈口罩。

童振源強調，李應元一上任就能點起這一把火，他相信總統蔡英文派出重量級的大使去泰國，在泰國打好的基礎上，李應元可以讓高樓大廈建起來，讓台泰關係永遠繼續堅固。

▲僑委會委員長童振源。