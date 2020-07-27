童振源專訪／不花一毛錢　用13個Line群組打通台泰關係

記者陶本和／台北報導

創立一個Line群組大概只要30秒，而且你我都會。但是，現任僑委會委員長童振源在派駐泰國代表期間，卻能用這個小小動作，不需要花一毛錢，就串連台泰各界，創造雙邊交流上，非常驚人的成長。

返台接掌僑委會的童振源，接受《ETtoday新聞雲》專訪時，只要談起在泰國的各項工作，他就顯得格外自信，在完全不用看幕僚準備擬答的狀況下，滔滔不絕地分享各項任務細節，甚至連複雜的「數據」都可精確地跟記者分享。

童振源說，他當時到泰國時，總統蔡英文交辦要落實兩項政策，第一是要照顧僑胞，第二就是落實新南向政策；他笑著說，當時他就跟僑界說，只要把僑胞照顧好，新南向就能夠落實。

童振源表示，他到了泰國之後，做了兩件事，第一是建立窗口，第二則是建立平台。事實上，就是創設不同Line群組，把不同領域的人都收納其中，這樣才能快速取得大家的資訊、資源，以及人脈，「我在泰國建立了13個窗口，有教育、醫療、農業、科技、產業、新創、義務律師、醫療諮詢等」。





▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）

有了窗口之後，童振源就要建立平台，他舉「教育」為例，以「台泰教育交流服務平台」，建立台灣的大學155所、107所大學的國際展，裡面有些甚至是校長、副校長在平台上；另外，在泰國部分有54所大學、100多所高中、華校，這樣可以很即時的來溝通。

童振源說，他透過這個平台，公佈了11本教育手冊，包括泰國4.0人才培育手冊，幾乎沒有發公文，就有32所大學、706個系所回覆，說可以一起培育泰國4.0人才。

童振源表示，這是他第一次發文泰國政府，這麼快速且真的有回應的，「他們都告訴我說，這很好，但是有沒有獎學金？所以後來我才再來聯絡台灣的各種機構」。

童振源分享，台灣到泰國主要跟7個學校交流，曼谷幾個、清邁幾個，他認為都只有集中在這幾所學校，其他學校都招不到學生，所以他建議從「處女地」來開發；當天他下午兩點公布訊息，結果到了下午六點半，群組裡已有45個大學說要，到了隔天就有65個大學有意願參與。

童振源說，同仁就是透過Line帳號，直接跟泰國來溝通，用Line連結串起來，沒有花一毛錢，沒有出門，就可以把所有事情辦妥，而且可以找到真正有意願連結的機制。

▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）



至於這幾年，童振源領導下的駐泰團隊成果如何？童振源說，在2019年雙向觀光人數是124萬，比2016年成長147%；泰國人到台灣去年是41萬人次，台灣到泰國是83萬人次，成長率相當驚人，泰國到台灣比起2016年，成長了112%。

童振源說，2016年開放免簽，8月到12月，成長了88％，2017年成長49%，2018年成長9.3%，2019年則有29.3%，「這些主要是政策調整，還有當地經營，這包括教育、科技、農業、醫療等方面的交流」。

童振源特別提到，在泰國官員到台灣的人數方面，泰國駐台代表就曾公開說過，泰國到台灣官員一年成長75%，主要分布於產業、醫衛、農業三大領域，可以看到這帶動了後面多大的交流合作效益。

在投資方面，童振源說，去年台灣投資泰國核准金額，增長的278.2%，可以看到大趨勢下，台商因應中美貿易戰、新南向政策大舉到泰國去，可以看到政策成效有出來。

童振源分享，他在泰國其實不提倡新南向政策或5+2創新產業，他都是抱著幫泰國執行「泰國4.0」政策，也就是東部經濟走廊與10大產業，其實泰國這10大產業跟台灣5+2創新產業很近，最近又提了國防跟循環經濟，這根本與台灣完全一樣。

童振源說，泰國確實有優勢，但仍有侷限，讓他們必須要跟國外合作，他們有錢也有土地，但缺技術跟人才，而這正是台灣的優勢，「我不用講5+2，我就說我幫你4.0，這樣就可以直接對接」。