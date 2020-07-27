童振源專訪／37支Line專線串起全球僑胞　著手推二代僑胞卡

記者陶本和／台北報導

僑委會委員長童振源在駐泰代表任內，透過13個Line群組，串連台泰交流帶來顯著的成效；接下來，他把在泰國的經驗帶到僑委會，火速建立數位平台，僑委會及海外僑務據點共37支Line專線，日後將透過這些聯絡窗口建立各類交流服務平台。

童振源在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，分享他在駐泰代表任內，建立13個Line群組，把不同領域的人都收納其中，快速取得資訊、資源與人脈，串連台泰各界、各領域，創造雙邊交流上驚人的成長。

童振源說，他在泰國期間，得到泰國僑界非常多的幫忙，各個領域都可以找到僑界的能量，他感念僑界對他的協助，有義務跟責任回饋於僑界，同時也感謝總統蔡英文，從行政院、國安會到泰國的培育，他不能這麼自私，他的經驗應該可以服務更多的僑胞。

▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）

所以，童振源一回到台灣，他就為僑委會設定四大目標：首先，要以新科技與模式擴大服務全球僑胞；第二，希望深化全球僑胞與台灣各領域的連結與合作；第三，協助全球僑胞在地深根茁壯；第四，匯聚全球僑界能量壯大台灣，也希望藉由推動這四大目標，能與僑聯總會有更多的合作空間。

童振源說，同時要在這四個目標下，發揮兩大戰略，要讓僑委會扮演槓桿支點的角色，以發揮台灣優勢協助全球僑胞，並運用全球僑胞能量壯大台灣；其二，是僑委會將建立整合平台，以匯聚能量、資訊、資源與人脈。



▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）



接著，在兩大戰略下，童振源提出五項策略：首先，僑務工作要數位化，網路要替代馬路；第二，資源整合平台化，要把人脈、資訊平台化，才可以累積、多元交流與合作；第三，服務僑胞以需求為導向，應該要以僑胞需要，僑委會來幫助，才可以有更大效益；第四，政府、民間合作互惠雙贏，發揮民間力量，合力拓展合作關係；第五，創新改革與活絡資源，要把既有資源做調整，發揮更大能量。

所以，童振源一上任委員長，就拋出三大短期工作：首先，火速建立單一數位化窗口、建構平台，成立37個Line帳號，讓僑胞可以更直接地與僑委會聯繫；其次，是推動發行東南亞六國的台商服務手冊，協助台商生根發展；最後，則是建構全球僑胞數位學習平台，彙整全台教學機構的數位教學能量，讓全球僑胞都能應用。

此外，童振源也透露，他會著手處理國際醫療服務方案，有些非國民僑胞有4700萬，看有沒有商業保險機制，可以讓他們回到台灣就診或健康檢查，這部分未來會來溝通，希望在醫療這一塊他來跟醫院溝通，並在海外宣傳。

童振源也預計推動第二代僑胞卡，他說，第一代已經有兩年歷史，有9萬4000多張，有4000多家特約商店，他希望推動數位化，未來對僑界能量資訊的掌握可以更容易，這部分會跟民間單位來合作，甚至考量推動認同卡，讓大家共同運用僑界能量。

▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者林敬旻攝）