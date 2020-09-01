少女手機「一天只開3次」...動員200警力尋獲！緊急定位北市3大地點曝

▲少女手機一天只開3次增加警方查緝難度，定位3個相近地點掌握行蹤。（圖／少女家屬提供）

記者邱中岳／台北報導

高雄1名女國中生積極尋找暑假打工，最後被1名男子騙往新竹後，又旋即北上台北，家屬報警請求協助，北市警方也動員82名警協助清查，最後發現少女手機定位飄忽不定，曾出現在國興路青年路附近、重慶南路三段、水源路以及中正橋頭。

警方調查，該名少女搭高鐵北上到新竹，搭上1台車後離去，家屬連忙通報高雄警方協尋，最後發現少女手機定位出現在台北市，但開機時間相當的少，曾在31日凌晨、中午開過機，最長的開機時間則是從下午2點左右直到6點多。

▲少女手機定位在中正、萬華一帶，曾出現在國興路、重慶南路以及水源路附近。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，少女手機定位在北市相當不明確，定位在萬華國興路一帶，但時間相當短，又發現手機再開機浮現在重慶南路三段附近，最後測到的定位於中正橋頭、水源路附近，讓北市警方展開地毯式搜索。

警方也透過定位系統，發現手機定位在中正橋頭附近，所以掌握盧姓男子所開的汽車，發現車子曾在30日凌晨2時許出現在水源路，一路上快速道路從中正區前往淡水，最後與新北、高雄警方配合，在淡水順利帶到盧姓駕駛。

盧也被警方帶回偵訊，事後發現因定位涵蓋相當廣泛，經比對也證實，盧確實在永和堤防邊放女孩下車。盧也向警方坦承，與羅姓男子為網友關係，也提供羅男位於新店以及竹東的住處供警方搜尋，最後順利在竹東找到少女。

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