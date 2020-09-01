高雄少女困竹東…手機訊號飄忽不定！保全李宗瑞撒「煙霧彈」雙北狂繞

▲少女失聯長達66小時，今早終於在新竹竹東尋獲。（圖／少女家屬提供）

記者吳奕靖、黃子倩、陳凱力、莊智勝／高雄－新竹報導

高雄一名年僅14歲的少女8月29日離家後失聯長達66小時，雖然今（1日）上午於竹東某套房夾層中尋獲，但全案仍疑點重重。在家屬報案後，警方鎖定曾有兩度性侵前科的羅姓保全涉有重嫌，因此透過基地台追蹤少女及羅嫌手機，不料手機訊號卻在大台北地區飄忽不定，讓警方疲於奔命，且最終尋獲的地點位於竹東，顯示2人手機在第一時間恐就已交給第三者，目的就是投下煙霧彈、阻撓警方辦案，拖延少女被尋獲的時間；警方稍早也確認，少女手機就是遭盧嫌帶走。

母親指出，少女今年5月透過網路結識該名男網友，且對方還提出「代打電玩」打工機會，並開出優渥條件誘惑少女，少女遂於8月29日下午搭乘高鐵北上往新竹，在搭上該名男網友的座車後旋即失聯。該案經PTT網友抽絲剝繭、交叉比對後，發現一名曾有兩次性侵未成年少女的羅姓保全涉有重嫌，警方掌握線索後立即積極偵辦尋人。

警方第一時間鎖定少女手機訊號、以及羅男手機訊號，發現2人手機位置一致，推測羅男應與少女在一起，但詭異的是，2人手機訊號在大台北地區飄忽不定，先是出現在中正區水源路一帶，隨後訊號一度失蹤，又接連出現在萬華、五股等處，昨晚間訊號還在廈門街現蹤，令警方一頭霧水，大幅增加尋人難度。

▲警方昨循著車牌「7923」查獲該輛可疑轎車，但少女及羅男皆不在車內。（圖／記者陳以昇攝）

所幸警方辦案多線並進，除了手機訊號外，同時也鎖定可疑車牌號碼追查，並於昨下午於淡水率先攔獲該車，但詭異的是，車內卻不見少女蹤影，且駕駛人也非嫌疑最大的羅男，而是另名盧姓男子（37歲）。盧男還供稱，他曾在新竹高鐵站載該名失聯少女一程，對方在新北永和下車後，即自行離開不知去向。

▲盧姓男子昨遭警方逮回，但供詞疑點重重。（圖／記者陳以昇攝）

另一方面，警方雖聯繫不上羅男，但昨日晚間已通知羅男妻子到案，並帶回警局偵訊，意外發現羅妻的LINE對話紀錄經過加工，重要的對話疑似遭到刪除，更讓全案深陷疑團。由於盧男的說法明顯與事實兜不攏，存在疑點太多，且羅妻對於丈夫的行蹤也交代不清，警方持續進行偵訊，最後終於突破2人心防，這才坦承少女沒有在台北，人還在竹東。

由於羅妻所指的新竹竹東套房警方先前已前往現場搜查過一次，但並未有所獲，此次在羅妻供出少女行蹤後，再度折返回該套房二次調查，這才終於在一處隱蔽的夾層中發現少女，立即將同在現場的羅嫌逮捕，並將少女一併帶回。

▲警方今早前往竹東出租套房搜索時，羅男也在場，當即遭到逮捕。（圖／翻攝PTT）

雖然全案今告偵破，但全案仍然疑點重重，警方鎖定的少女、及羅男手機訊號在大台北地區飄忽不定，且不定時開關機，疑似企圖製造行蹤斷點，混淆警方查緝，種種跡象顯示，少女與羅男手機第一時間恐就已交給第三者；且盧姓男子還開著該輛遭鎖定的白牌轎車，並謊稱曾載少女到永和，疑似為拖延警方找到少女。警方經調查後確認，少女手機第一時間就是遭到盧男帶走，但現仍不排除全案還有其他共犯，後續也將釐清羅男與盧男關係。

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