雲龍系統超強大！key「車牌7923」電眼抓軌跡　攔截載走少女轎車

▲警方仔細採檢盧男車輛。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名少女失聯3天後，終於今天（1日）在新竹縣竹東鎮被警方尋獲。而新北市警方前一天找到載過少女的37歲盧姓嫌疑人及車輛，全透過「雲龍車牌辨識系統」。該系統十分強大，只要輸入車牌號碼，系統就會自動透過監視器追蹤軌跡，無所遁形。

少女在8月29日搭乘高鐵北上到新竹，上了陌生人的車後失聯，經查，載走少女的汽車車牌為「7923」。《東森新聞》報導，警方透過雲龍系統，8月31日發現盧男轎車出現在新北市五股、八里，下午1時20分發現將要上關渡橋，立刻設置攔截點，最後在馬偕醫院前攔截，但未找到少女，將盧帶回警局調查。

▲▼警方仔細採檢盧男車輛。（圖／記者陳以昇攝）



盧男表示，他不認識少女，是對方要求搭便車到永和河堤，才會載少女到目的地後，自行開車離開。 不過，警方初步對車輛進行調查，發現車上有大量使用過的衛生紙、喝過的飲料、黑色垃圾袋、電腦主機、傳輸線、交易證明、本票等雜物，宛如一座垃圾山，看起來十分髒亂，坐墊甚至險些被雜物「掩埋」，看上去就像是被轟炸過的旅館或垃圾場，畫面相當詭異。

今上午8時50分，少女在新竹縣竹東中興路一處出租套房、一名羅姓嫌疑人的丈母娘家4樓裡的密室夾層被找到，目前已送回高雄。而羅男則被以略誘罪、妨害自由罪偵辦並押回高雄。

據了解，新北市警局從2019年起設置雲龍系統，只要輸入車牌號碼，就可透過監視器比對車牌，一找到就會馬上通知員警，行徑軌跡全部現形，能馬上鎖定人車。

▼盧男表示，他不認識少女，是對方要求搭便車到永和河堤。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼盧男車輛內部相當凌亂。（圖／記者陳以昇攝）

▼警方今在竹東找到羅男和少女。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）