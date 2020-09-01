高雄少女／3男嫌「關係曝光」！瘦弱男甘當煙霧彈　載手機一路北上

▲警方在相當隱蔽的密室內找到羅嫌與失聯少女，立即將羅壓制逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、莊智勝／高雄－新竹報導

高雄一名年僅14歲的少女8月29日離家後失聯長達66小時，警方今在竹東一處出租套房內相當隱蔽、僅2坪大小的暗房中尋獲少女及主嫌羅男，全案宣告偵破，共犯王男、盧男也一併遭到逮捕，如今3嫌關係也隨之曝光；其中身形瘦弱的盧嫌更坦承「擔任煙霧彈」角色，案發後第一時間隨即帶著少女手機北上，丟棄在雙北交界處，故佈疑陣，企圖干擾警方辦案。

警方調查，羅嫌有2次性侵前科，過去曾在某保全公司擔任區經理，負責面試工作，羅嫌在各大人力銀行網站以提供打工機會為由誘騙少女，並於107年下藥性侵2名未成年少女，一審遭判刑10年，目前全案仍在上訴中。此次羅嫌故技重施，透過網路認識該名高雄少女，訛稱有「手遊陪玩」打工機會，且開出優渥條件，除了薪水外每月還提供5萬元預算供少女開銷；少女聞言後心動不已，遂於8月29日北上抵新竹與羅嫌見面，不料卻是一場長達66小時的驚魂惡夢。

▲少女應徵「手遊陪玩」打工，不料卻是惡夢的開端。（圖／少女家屬提供）

警方指出，共犯王嫌與羅嫌是先前在保全公司的同事，隨後王嫌失業，羅嫌因母親在新竹還有一處出租套房，便招聘王嫌為套房管理員，負責上網招租事宜，也因此PTT網友交叉比對訊息時，才會發現王嫌與羅嫌手機共用；而盧姓嫌犯則是羅嫌在外結識的好友。

此次羅嫌上網略誘少女成功後，先由盧嫌駕車將羅與少女載往竹東租屋處，隨後少女即被帶到暗房軟禁。狡猾的羅嫌深知如若少女失聯訊息曝光，警方第一時間必會透過手機訊號尋人，因此還特地將手機交予盧嫌，教唆其帶著手機北上，目的就是擾亂搜查，讓警方誤以為少女已離開新竹、被帶往北部。

▲主嫌羅男有2次性侵前科，此次誘拐高雄少女，還故佈疑陣擾亂警方搜查。（圖／翻攝PTT）

盧嫌在接獲羅嫌命令後，帶著手機、並開著該輛車牌遭鎖定的白牌自小客一路北上，並且刻意開關機製造訊號斷點，也因此警方才會追蹤到少女的手機飄忽不定，在大台北地區各處出現。盧嫌昨在淡水遭到警方逮捕後，第一時間不願供出實情，還一度謊稱將少女載到永和，企圖拖延警方尋獲少女時間，最終在警方不斷偵訊強攻下，終於突破心防，坦承少女還在竹東，且手機早已被他隨意丟棄在雙北交界處。

警方掌握重要線索後立即班師回到新竹做重點搜索，並發現該處出租套房最為可疑，惟昨警方早已針對該棟套房搜索2次，卻全無發現，經調閱監視器仔細比對後，確認少女進屋後即未再外出，研判少女仍在套房內的可能性相當高，並於今（1日）上午發動第三次搜索，有了前兩次的經驗後，警方研判套房內應存在相當隱蔽的套房，經仔細搜查，果真在4樓一處房內天花板發現暗道，並在約2坪大的密室中發現少女與羅嫌就在其中，當場將羅壓制逮捕。

由於該處密室設計極為隱密，再加上羅嫌又有性侵未成年少女前科，因此警方懷疑羅嫌早有預謀，故意設置了一處暗房準備犯案；而王嫌身為套房管理員，不排除早已知情。目前少女已在警方的護送下返回高雄，而羅嫌、王嫌、盧嫌等3人也遭警方押上偵防車，將送往高雄偵訊，釐清案情細節。

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▼盧嫌昨被警方查獲，在偵訊後遭突破心防，供出犯罪流程。（圖／記者陳以昇攝）