高中生「酒吧當夜店」玩瘋了！畫面曝光...網洗版怒轟：一堆妖魔鬼怪

▲一群人擠在一起。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

不同於夜店的狂歡喧囂，許多人喜歡到酒吧喝上一杯，與三五好友閒聊，享受微醺片刻；不過，就有網友發文怒批，大群高中生把酒吧當夜店，畫面曝光後，大家洗版譙爆，「拜託不要把酒吧跟夜店搞混好不好，國文沒讀好，國語也至少正確吧！」

網友在dcard發文，傻眼直呼「拜託去外面玩要嗨可以，注意一下行為吧，而且才高中這樣會不會太扯啊？」從照片中可見，原本充滿情調的知名酒吧，變成學生們狂歡的場域，大家擠成一團，還有不少學生妹穿著時下流行的小可愛背心，大剌剌站桌上。

請繼續往下閱讀...

▲這樣的陣仗的確和一般認知的酒吧有些出入。（圖／翻攝自dcard）

po文掀起熱議，網友們不禁怒回，「我以為的酒吧是坐在吧檯喝酒，沒想到是脫衣舞俱樂部」、「酒吧不是安安靜靜品酒的嗎」、「好吧查了一下，一堆妖魔鬼怪」、「如果我是他們的爸媽，我會很難過，不敢說自己有多好、多有水準，但他們好像連尊重其他客人的意思都沒有」、「在酒吧遇到這種真的會生氣，想要大吵大鬧就去夜店好嘛」；但也有人直言，「我覺得店家都沒說話了...管太多」、「這也要拿出來公審，店家沒講話，自以為b格高」。

而小可愛配真理褲的穿搭，也意外引起討論，不少女網友吐槽，「內衣配真理褲真的好醜，完全不辣，感覺像沒錢又想露」、「為什麼要把睡褲穿去酒吧啦」、「真理褲是在哈囉」、「怕...真理褲穿起來有夠歪理」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。