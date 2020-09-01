91全國路口安全大執法首日　白河警長率員開出第1張違規罰單

▲台南市警白河分局長朱信憲，親自率領員警至轄內中山中正路口、中山康樂路口加強違規取締工作，強力執法，展示維護交通安全決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月1日起全國同步執行路口安全大執法，1日上午7時起，白河分局由分局長朱信憲親自率領員警至轄內中山中正路口、中山康樂路口加強違規取締工作，強力執法，展示維護交通安全決心。

警方針對全國性路口安全大執法四大項重點：「汽、機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」強力執行。

白河分局指出，為執行9月1日全國路口安全大執法，白河分局先前已實施兩週密集之宣導期，除每日至路口交通崗宣導，亦於國中小學開學日至各級學校實施面對面宣導，另透過社群媒體、網際網路廣為宣導執法重點，觸及人數及互動人數達65500人數，期能透過先期宣導，讓民眾理解執法重點，將交通規則牢記，拒當馬路三寶。

但今早仍有還是有民眾輕忽交通規則而為警攔查舉發，首班勤務共計取締違反道路交通管理處罰條例第48條汽車轉彎未依規定禮讓行人2件；第53條闖紅燈（含紅燈右轉）6件；第78條行人未依規定穿越道路4件。

白河分局表示，配合全國路口安全大執法，請民眾遵守交通規則，提升法律素養及道德意識，切勿因個人貪圖一時方便，造成他人行車暴露於險惡環境之中，多一分注意，少一分危險，白河分局取締違規絕不違反平等原則與比例原則，一視同仁，持續加強取締路口違法，保護每一位用路人行的安全。

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