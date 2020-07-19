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警政署全國「威力掃蕩」　台南警鎖定易滋事場所強勢執法

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▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感。警政署通令18日深夜全國同步執行威力掃蕩，刑事局長黃明昭代表警政署南下台南市督導，在台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱陪同下，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

▲刑事局長黃明昭（右一）指出，將針對發生聚眾鬥毆、販毒或者是暴力的槍擊案件的治安疑慮特定場所進行臨檢掃蕩。

台南市警四分局於18日深夜10時30分許，在市警四分局舉行勤前教育，由新任台南市警局長詹永茂主持，刑事局局長黃明昭親臨勤教視導，並聽取四分局長蔡進閱的勤務簡報。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

詹永茂局長強調第四分局兩年多來不間斷掃蕩執法，並透過第三方警政以行政裁罰方式查察取締，迄今已破獲所有違法滋事案件，並使金府城KTV於2020年1月1日起停止營業，往後亦將不間斷持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，以淨化社會治安。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

警察局長詹永茂指出，警方將持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，使店家了解本身並非只以營利為目的，仍須負起高度社會責任，以維台南市良好治安狀況。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

刑事局長黃明昭指出，本次全國性擴大臨檢，請各縣市警察局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，只要有人心存僥倖、從事不法，警方定會給予迎頭痛擊。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

黃明昭強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任，警政署要求各警察首長應負起全責；另相關業者對於聚眾滋事應做好預防措施，共同維護社會秩序，若無法有效配合約制，警方將採行政干預手段，並運用第三方警政策略，移請各直轄市、縣市政府予以斷水斷電等重大裁罰，甚至勒令歇停業為止。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

黃明昭說，今晚是針對曾在店內發生聚眾鬥毆、販毒或者是暴力的槍擊案件的治安疑慮特定場所進行臨檢掃蕩，而且要嚴厲執行，如果有發生治安事件，一定要採取相關的強勢的作為，讓業者要負起他自主管理的責任，如果沒有好好管理的話，警方會採取相關更強硬作法，甚至報請市政府來做的斷水、斷電。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

18日深夜11時勤教後，由台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱陪同刑事局長黃明昭，率領四分局結合保安大隊特殊任務警力、交通大隊、刑警大隊等單位警力，實施大型臨檢、路檢攻勢勤務，大批警力針對台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢，並執行封閉式路檢勤務，使往來車輛、出入酒客及不法之徒有所警覺。

▲台南市警局長詹永茂、市警四分局長蔡進閱，率隊針對多次因聚眾鬥毆滋事引起社會矚目的安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安顧慮場所擴大臨檢。（圖／記者林悅攝，下同）

四分局分局長蔡進閲表示，四分局持續將台南大舞廳及春天時尚酒店列入重點執行目標，2年多來分別裁處毒品危害防制條例、社會秩序維護法、兒童及少年福利與權益保障法，及涉嫌逃漏稅等共計98萬1千元罰鍰，並移送聚眾鬥毆案件2件8人及破獲通緝犯及槍擊案件等，同時於7月16日拘提敬酒糾紛鬥毆，衍生車輛追逐及槍擊案12名犯嫌全數到案，訊後依槍砲、刑法公共危險聚眾鬥毆罪嫌依法送辦。

另外，春天時尚會館涉嫌逃漏稅部分，亦報請南區國稅局3度裁處27萬元，同時提報工務局違章建築亦由業者改善完畢，配合第三方警政措施運用成效有成。

・消除暗沉、補水鎮定

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