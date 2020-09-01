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她雇人搬家！工人抬大浴缸抱怨「好重」…釣出情殺案全起雞母皮

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▲▼女子殺害男友後藏屍浴缸。（圖／翻攝自光明網）

▲牆壁有噴射狀血跡。（圖／翻攝自光明網）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省賀姓男子全家居住在張家港市，在當地工作多年，不過雖然都在同一個地方，他平日與2個兒子分開居住，但不久前，卻突然與兒子們失去聯繫了，只傳了一封和平日語氣完全不一致的簡訊，稱「想要50萬元人民幣（下同）」。這一反常舉動，讓兒子覺得非常奇怪。

據《光明網》報導，父親聯繫不上，卻傳來了反常簡訊。兄弟兩非常擔心，「父親年紀較大，一家三口日常都靠電話聯繫，並不經常發簡訊。」思慮後，兩人決定報案。

警員立刻展開工作，之後得到線索，在一名單身的王姓女子的租屋門口，找到了賀男開的小貨車。此外，賀男朋友表示，王女就是賀男在張家港的女朋友。但王女卻聲稱，男友最後一次將她送回家後，二人就再沒聯繫過。

王女今年48歲，在一家紡織廠工作，此後，她曾先後兩次主動到派出所配合調查。不過，警員很快發現，王女一直在撒謊。此外，警方還在她的租屋牆壁以及地上發現了一些噴射狀的血跡，懷疑賀男已經遭遇了不測。

▲▼女子殺害男友後藏屍浴缸。（圖／翻攝自光明網）

▲女子殺害男友後藏屍浴缸。（圖／翻攝自光明網）

此後，王女搬了一次家。搬家工人幫忙抬走時疑惑抱怨，「浴缸很大很重的。」警方懷疑，她很可能是利用浴缸轉移了屍體。工人事後知道真相，全部起雞母皮心情複雜。

隨後，警員找到了王女新租的房子，發現行李箱等物品都堆放在床上，推斷租屋其實並沒有人居住。隨後，經過勘查，在浴缸中發現了賀男屍體。

案情真相大白，王女被警方逮捕。她供述，2018年底，在朋友的介紹下認識了賀男，兩人慢慢發展成了男女朋友關係並同居在一起，後來因為感情和經濟糾紛，多次發生爭吵。

案發當晚，兩人再次發生爭吵。王女氣瘋便用菜刀將熟睡中的賀男殺死，並用對方的手機分別給兩個兒子發了要錢的簡訊。

目前，王女因涉嫌故意殺人，已被檢察機關提起公訴。

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