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黑車橫擋違停！她見「這張刑警證件」氣炸　網抓包3字轟：更過分

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▲車上的刑警大隊證件引起網友熱議。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲黑色轎車直接橫擋在其他車輛正前方。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人為了貪圖一時的方便而隨便停車，進而造成其他人的困擾。一名網友就抱怨，因為家裡有急事，所以一早就趕著出門，豈料竟有輛黑色轎車擋在他的車子正前方，且連電話都沒有留，要不是一旁的車子剛好離開，「我們車子根本完全出不來！」而黑色轎車放著的「刑警大隊」證件也引發網友熱議。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，因為家裡有急事，所以她一早趕著出門，不料走到停車場後，竟有輛黑色轎車橫擋在自己的愛車前，讓她根本無法開出去；心急的她立刻向前看看黑色轎車有無留電話，結果不但半個號碼也沒有，還發現了一張「刑事警察大隊」的證件。

請繼續往下閱讀...

原PO無奈表示，要不是一旁的車子剛好離開，她的車子根本無法順利開出來。而後，原PO也注意到，這張刑事警察大隊的證件寫有「台北縣」，因此很可能是民眾假冒、亂放的，這樣的行為更讓她覺得非常不可取。

▲車上的刑警大隊證件引起網友熱議。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲車上的證件引起網友熱議。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「那裡很多人這樣停」、「這可以叫拖車拖走了吧」、「會不會是打網球的人，看過很多次違停的」、「這張到底是真的還假的？真的也不能這樣擋車，假的就更過分了」、「停在這排殘障停車格前面是眼X了嗎」、「直播開下去，打110或1999等人處理」、「大家都自私亂亂停」。

另外也有不少網友表示，「這是舊的識別證，不是真的」、「這假的，過期的東西故意弄在車前」、「跟人家要過期的來狐假虎威」、「這張證件可能有點年紀了哦！都什麼年代了還有台北縣」、「那張假的啦」、「跨時代違停」、「偽裝公務人員有刑責嗎」、「偽造文書嗎」。

據悉，依刑法第159條冒充公務員服章官銜罪，「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處500元以下罰金」，且為非告訴乃論之罪，因此如果非警察身分者冒用警察服飾、徽章等，則涉犯此罪。

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