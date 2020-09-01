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王毅恫嚇維特齊「付沉重代價」　捷克外交部召中國大使抗議

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▲捷克參議院議長韋德齊今（31）日出席台捷經貿論壇表示，台捷深化經貿合作全球人民都在看。（圖／經濟部提供）

▲捷克參議院議長維特齊訪台，8月31日出席台捷經貿論壇。（圖／經濟部提供）

文／中央社記者陳韻聿台北31日電

捷克參議院議長維特齊訪台，中國外長王毅聲稱要他「付出深重代價」，捷克外長佩崔切克今天稍早表示，本週將召見中國駐捷克大使張建敏。根據捷克外交部官網，張建敏已被召見。

維特齊（Miloš Vystrčil）昨天率團抵台。對於王毅恫嚇維特齊，佩崔切克（Tomáš Petříček）今天稍早在啟程赴斯洛維尼亞訪問前表示，王毅的發言已逾越尺度，他將明確表示反對；捷克有自己的「一中政策」，並保留與台灣合作的權利，這是捷克自家事。

佩崔切克表示，將要求中方提出說明，預計本週召見中國駐捷克大使張建敏。

捷克外交部稍後於官網發布，次長特拉帕（Martin Tlapa）依據佩崔切克指示，已於今天召見張建敏，並表達極力反對中方針對維特齊訪台的相關發言。

特拉帕指出，中方相關發言不恰當，也不符兩個主權獨立國家之間的外交溝通準則，捷克外交部的立場為捷中關係應聚焦於正面、實際的議題。

▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團,布拉格市長賀吉普。（圖／記者李毓康攝）

▲布拉格市長賀吉普隨團訪台，在機場持我國旗揮舞。（圖／記者李毓康攝）

維特齊稍早在台接受捷克媒體採訪時說，對王毅的發言感到遺憾，因為這是干涉捷克內政。

維特齊強調，捷克是主權獨立國家，並有意與各國發展良好關係；訪台主要目的是促進兩個民主國家間的合作，並為捷克的經濟發展盡可能創造良好條件。他說，王毅的發言讓他想到前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）生前收到的威脅信函內容。

柯佳洛原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。維特齊今天在政治大學演講時提到，柯佳洛本著民主國家應合作的想法，決定訪問台灣，卻受中國大使館及捷克最高階官員施壓、要求取消行程。

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