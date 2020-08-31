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陳時中滿意度下滑23%！　宅神曝「關鍵」：這才是最危險的

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▲▼衛福部長陳時中說明開放含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛議題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中滿意度下滑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱茀濱／綜合報導

政治人物聲望大洗牌，根據最新民調，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的滿意度僅到68%，與5個月前的91%相比，大跌了23個百分點。不過，宅神朱學恒卻點出危險的關鍵，陳時中的不滿意度上升，最讓他擔心的是民眾對於防疫體系的信任，「會不會受到折損？」

主持人謝曜州日前在TVBS談話性節目《國民大會》上指出，5個月前，陳時中支持度高達9成1，他形容「古今中外都沒有人這麼高」，但最新民調卻顯示，陳時中狂跌了23個百分點，目前只剩下68%，從第1名跌至第2名。

針對這項民調，朱學恒認為主要是看次世代接班人，就是誰能在下一屆總統大選中出馬或獲勝。他分析，過去一段時間的紛紛擾擾，對陳時中的確有傷，因為滿意度跌掉23%，「這是非常高的狀況」。

朱學恒話鋒一轉，他其實不擔心陳時中未來會出來選總統，反而是擔心民眾對於防疫體系的信任，會不會受到折損？「因為不能相信有他就一定OK」，這才是他認為最危險的，畢竟陳時中的不滿意度也跟著上升。

另外，朱學恒還說，他認為侯友宜的民調結果很特別，在藍綠間的滿意度都很高，總滿意度甚至高達73%，他分析若不是因為侯友宜市長任期未滿，外界簡直要討論他下一屆是不是要參選總統了。

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