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新生報到超前防疫部署　歸仁警執行護童專案

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▲台南市歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月27、28日兩天為南市公私立國中、小學新生報到日，有鑑以往新生報到日會吸引各類補習班、參考書等公司前往招生、販賣，由於目前新冠肺炎防疫措施正緊鑼密鼓實施中，為避免發生群聚感染風險，歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。

▲台南市歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲要求由教育局在官網設補教專區供業者實施招生、宣導事宜並宣導業者勿在校園周邊擺攤或發送廣告傳單，歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃21名警力、13名民力，執行轄內29間國中、小學護童專案，除維護學童上學交通安全外，也針對在校園附近道路違規設攤、人行道發送廣告宣傳單業者勸導、取締，27日首日計勸導6件、舉發違規設攤1件，並勒令清除障礙回復原狀。

▲台南市歸仁分局亦同步於27、28兩日規劃護童專案，維護學童上學交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於目前尚在防疫階段，為了防止群聚感染，各級學校均因地制宜有許多管制及量測體溫措施，而業者也大都配合市政府政令未到校招生、販售與宣傳，為避免少部分業者心存僥倖以維護學童安全且兼顧交通秩序，歸仁分局將膺續執行「護童專案」及交通疏導勤務，結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學童，安心上學並維護周邊交通安全。

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