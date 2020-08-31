LIVE／捷克議長韋德齊赴政治大學　發表訪台首場演說

記者陶本和／台北報導

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，31日上午參加「2020台灣·捷克－經貿暨投資論壇」後，下午轉戰政治大學，準備以「自由、民主與台捷經濟合作」為題發表演說，這是他本次訪台第一場公開演說，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

韋德齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，並於台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場，中午抵達下榻的香格里拉台北遠東國際大飯店。韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）



韋德齊訪團一行人上午參加「2020台灣·捷克－經貿暨投資論壇」，這是他本次訪台第一場公開活動。他致詞時表示，捷克跟台灣有很大的合作潛力，為了能實現雙方都要做出努力。

韋德齊表示，政治家的主要任務就是為企業經營準備良好的環境，企業家的主要任務就是儘量團結合作、努力取得最好成果。他強調，此行不僅捷克人民、台灣人民，全世界都在看。

在上午行程結束後，韋德齊下午則轉赴政治大學，以「自由、民主與台捷經濟合作」為題發表專題演講，屆時也會接受學生與媒體的提問。

▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

