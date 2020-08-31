捷克議長訪台　陸官媒：吸眼球、抬身價「跑個龍套啥都留不下」

記者蔡紹堅／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，引起大陸官方強烈反彈，大陸官媒《環球時報》30日發表社評表示，捷克參議長訪台明顯有吸引眼球、自抬身價的目的，「一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的，它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定。」

社評提到，捷克是歐洲小國，捷議長挑頭訪台，有明顯逞能的意味，捷克一些力量有把意識形態因素強行往外交塞的傾向，這被認為與它那一段做蘇聯衛星國的經歷有關，那些力量喜歡在「反共」方面有更加激進的表現，以此宣示自己已經是西方的一員。

▼捷克參議院議長韋德齊率團抵台，外交部長吳釗燮親自接待。（圖／記者李毓康攝）



社評指出，捷參議長訪台的計劃是去年冒起來的，這又應了一句話「無風不起浪」，美國最近兩年大幅改變對華政策，尤其是今年以來對華進行全政府攻擊，向歐洲盟友煽動對華「新冷戰」，給捷參議長訪台議題的出籠和強行推進提供了動力。

社評認為，韋德齊訪台，說到底是他以及一些捷政客看美國臉色、揣摩華盛頓意圖的結果，如果倒退幾年，捷參議長斷不會有用訪問台灣來挑釁一中原則的膽子，「這是一個令我們不愉快的新現實。」

社評提到，美國的對華打壓在開闢外圍戰線，並且總能在一些國家的部分勢力中獲得響應，那些與中國交往緊密、合作利益比較深厚的國家，美國不太容易撬動它們，但一些與中國經濟合作相對弱的國家裡就可能有一些勢力蠢蠢欲動，甚至上趕著給華盛頓做幫兇，「我們要有一種思想準備，韋德齊可能不是最後一個在台灣問題上破壞規則的機會主義者。」

▼韋德齊出席台捷經貿論壇。（圖／經濟部）



社評指出，捷克參議長訪台明顯有吸引眼球、自抬身價的目的，加強火力回擊挑釁有點成全了對方，置之不理又可能客觀上縱容類似行為，所以具體到這件事，中方需要做出精準的反應，「首先我們別生氣，中美關係這麼大的風浪我們都經歷了，到台灣來碰瓷的捷參議長能算老幾？我們根據自己的實力和手中擁有工具的多少做出應有反應就可以了。」

社評強調，一個中國說到底不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定的，甚至也不是華盛頓能夠決定的，「它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定，由中國的反分裂國家法強行規制，由強大的人民解放軍監督執行，捷參議長去台灣跑個龍套，什麼都留不下。」

▼布拉格市長賀吉普隨團訪台。（圖／記者李毓康攝）

