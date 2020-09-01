俄官員：英美終於承認急推疫苗做法正確　近期第二種疫苗將問世

▲俄羅斯在推出新冠肺炎疫苗上一直趕超全球。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名官員31日指出，美國食品與藥物管理局（FDA）願意繞過正常的審批程序緊急批准新冠病毒疫苗上市的言論，以及英國可能對新冠病毒疫苗實施快速追蹤的舉措都表明，這些西方國家正在接受俄國早在8月就批准疫苗的做法是正確的。史普尼克－V疫苗目前已進入第三階段試驗，俄國還準備在9月底或10月初批准第二種新冠肺炎疫苗。

據路透社報導，俄羅斯8月初在進行了不到兩個月的臨床試驗後，就批准了新冠病毒疫苗上市，並準備立即投入使用。這樣倉促的決定促使不少西方醫藥與公衛專家質疑疫苗的安全性和有效性。

然而，FDA專員哈恩（Stephen Hahn）最近表示，在必要的情況下，他可能會繞過正常的審批程序，讓新冠肺炎疫苗跳過第三階段臨床試驗，獲得批准上市的緊急授權。英國政府也在上周制定新計畫，任何疫苗只要符合安全與品質標準，英國醫療監管機構都會在疫苗獲得正式許可證前給予臨時授權。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）負責人德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）表示，英美兩國現在正「全面效仿俄羅斯的做法」。該基金一直大力參與俄羅斯的疫苗專案，是俄國疫苗研發的大金主。德米特裡耶夫認為，西方世界對俄羅斯在生產潛在疫苗方面的成功感到震驚，不得不經歷否認、憤怒和沮喪後，才終於接受這個事實，「西方國家的這些專家最近的做法可見，我們有些西方夥伴已經度過了蕭條的階段，他們開始接受俄羅斯的做法是正確的。」

俄羅斯現在已經開始了「史普尼克－V」（Sputnik V）疫苗的第三階段試驗，他們將在更多的志願者群體中測試疫苗的有效性。俄國還準備在9月底或10月初批准第二種新冠肺炎疫苗。衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，他們將從11月到12月對高危人群進行大規模的疫苗接種。