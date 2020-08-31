才剛唱完生日快樂歌！ 7歲女壽星跑去吃蛋糕遭惡徒當街射殺

▲正在慶生的女童，在家門前突然遭人射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名7歲女童正在慶祝生日，一家人才剛為她唱完生日快樂歌，大家正準備去屋外享受蛋糕以及冰淇淋時，突然一名惡徒開車經過連續開了多槍，一陣槍聲之後眾人發現小壽星竟然中槍，送醫後被宣告身亡。

警方表示，這起槍擊事件29日晚間7時40分發生在南灣市(South Bend)東南側的唐納德街(Donald Street)800號上一處民宅，約60至70多名賓客一起齊聚在一名7歲女童的慶生派對上，眾人剛唱完生日快樂歌正準備要享用食物時，突然有人朝他們開槍，不過最後只有女童剛好被擊中。

女童的叔叔海因斯(SlyLavecchio Hines)表示，當大家齊聚在屋前慶祝生日時，他突然聽到一陣槍聲，前往察看發現姪女中彈倒在街上，「我當時立即衝過去希望能拉開姪女，可是仍然太遲，我抓住她時身體已經變得十分沉重，當下拼命叫著她的名字，後來看到了血」。

受害女童雖然被緊急送到醫院治療，後來仍被宣布身亡，警方未對外公布她的姓名，海因斯認為，槍手的行為絕對是故意針對他們家人，不過他也想不出來到底有誰會這樣做。

事發隔天凌晨與下午，當地又陸續發生另外3起槍擊案，一共造成3名民眾受傷，目前警方已組成專案小組進行調查。警察局長魯斯科夫斯基(Scott Ruszkowski)在聲明中譴責，「就在這個周末，一共有4人中槍，其中1人是正在慶生的7歲女童，我們不應該活在這樣的生活中，為了阻止慘案再度發生，社區應該要為此發聲並阻止。」

A 7-year old girl was killed Saturday night in a drive-by shooting at a birthday party in South Bend. https://t.co/TVVDxvf0qd — WISH-TV (@WISH_TV) August 30, 2020

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