才剛唱完生日快樂歌！ 7歲女壽星跑去吃蛋糕遭惡徒當街射殺

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州一名7歲女童正在慶祝生日,一家人才剛為她唱完生日快樂歌,大家正準備去屋外享受蛋糕以及冰淇淋時,突然一名惡徒開車經過連續開了多槍,一陣槍聲之後眾人發現小壽星竟然中槍,送醫後被宣告身亡。

警方表示,這起槍擊事件29日晚間7時40分發生在南灣市(South Bend)東南側的唐納德街(Donald Street)800號上一處民宅,約60至70多名賓客一起齊聚在一名7歲女童的慶生派對上,眾人剛唱完生日快樂歌正準備要享用食物時,突然有人朝他們開槍,不過最後只有女童剛好被擊中。

女童的叔叔海因斯(SlyLavecchio Hines)表示,當大家齊聚在屋前慶祝生日時,他突然聽到一陣槍聲,前往察看發現姪女中彈倒在街上,「我當時立即衝過去希望能拉開姪女,可是仍然太遲,我抓住她時身體已經變得十分沉重,當下拼命叫著她的名字,後來看到了血」。

受害女童雖然被緊急送到醫院治療,後來仍被宣布身亡,警方未對外公布她的姓名,海因斯認為,槍手的行為絕對是故意針對他們家人,不過他也想不出來到底有誰會這樣做。

事發隔天凌晨與下午,當地又陸續發生另外3起槍擊案,一共造成3名民眾受傷,目前警方已組成專案小組進行調查。警察局長魯斯科夫斯基(Scott Ruszkowski)在聲明中譴責,「就在這個周末,一共有4人中槍,其中1人是正在慶生的7歲女童,我們不應該活在這樣的生活中,為了阻止慘案再度發生,社區應該要為此發聲並阻止。」

