　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3大釀禍因素曝！竹市議員爆：沒拉封鎖線…風箏捲3歲女童狂甩31秒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲完整影片曝！新竹3歲女童遭「風箏捲上天狂甩31秒」…僅脖子擦傷。（圖／翻攝自網路）

▲新竹3歲女童遭「風箏捲上天狂甩31秒」，所幸僅有脖子擦傷。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者戴若涵／綜合報導

2020新竹國際風箏節29、30日在南寮漁港隆重登場！孰料，30日下午3時40分左右竟發生3歲女童遭風箏捲肚甩上天的驚悚事件，女童被風箏高空中猛甩31秒的影片曝光後，引發外界關注。新竹市政府也出面道歉，新竹市議員林彥甫則在臉書上曝光「釀禍的三大因素」。

林彥甫30日傍晚6時20分在臉書上發文，「今天新竹南寮國際風箏節發生了一件非常驚悚的事情，一名女童觀看表演時被風箏的尾巴捲到，隨即飛上天空，歷經長達約30秒的時間才平安落地。」

他與負責的科長了解後指出，「事件會發生主要是因為這個糖果風箏本來就是設計要跟民眾互動的，會在天上灑糖果下來，所以現場沒有拉封鎖線隔離觀眾，只有工作人員要求民眾後退，但因為距離還是太近，加上風大所以風箏尾巴掃到女童。」

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲現場目擊這幕的民眾紛紛尖叫出聲。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

林彥甫表示，女童落地前，就有工作人員接下，身體沒有著地，且立即送醫做全身檢查，初步結果並無大礙，只有擦傷，後續還會密切觀察。他轉述，科長稱市府已經在檢討，以後不會再施放類似的糖果風箏，也會加強現場的安全係數，「所有表演都一律拉封鎖線」。他強調，不管如何，安全是辦活動的最高原則，市府務必要學到教訓，未來不管舉辦任何活動，都一定要加強安全管理，讓市民放心。

▲肇事風箏曝光。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲肇事的糖果風箏。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

新竹3歲女童遭「風箏捲肚猛甩上天」！市府「還原事發經過」道歉了

風箏上天撒糖果！24m領航剛升空秒捲童狂甩…她吐：準備中就出事

剛考到證照…興大生回宿舍遭「毒駕白賓士」撞死！父母心碎：毀了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
楊偉中救女兒溺斃2年了　老婆「FB跟著停擺2年」首PO文
快訊／高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」
快訊／梅莎環流雷雨彈突襲！　北北基桃大雨特報
生前幸福婚紗照…23歲日女星陳屍家中　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲準男大生墜北宜邊坡慘死！「超車小黃無擦撞」　家屬哭求真相

前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過

人妻激戰小王...老公急著跟檢察官討回「用過保險套」！結局曝光

3大釀禍因素曝！竹市議員爆：沒拉封鎖線…風箏捲3歲女童狂甩31秒

高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」　警轉移陣地搜尋

吵架一拳揍去雙眼險瞎　衰男「永久喪失過半勞動能力」怒討百萬

李宗瑞桃園版「蘆竹王陽明」定讞！偷拍5女判刑10年與2年8月

「反館勢力」疑發動網軍引戰！竊帳號連發煙幕彈　警擴大追緝藏鏡人

激戰10次被甩…拿「肉照」揭姦情！人妻攤牌　轉身與夫聯手對付他

快訊／台中大里駕駛疑身體不適！衝對向猛撞汽機車…昏迷送醫搶救

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

18歲準男大生墜北宜邊坡慘死！「超車小黃無擦撞」　家屬哭求真相

前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過

人妻激戰小王...老公急著跟檢察官討回「用過保險套」！結局曝光

3大釀禍因素曝！竹市議員爆：沒拉封鎖線…風箏捲3歲女童狂甩31秒

高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」　警轉移陣地搜尋

吵架一拳揍去雙眼險瞎　衰男「永久喪失過半勞動能力」怒討百萬

李宗瑞桃園版「蘆竹王陽明」定讞！偷拍5女判刑10年與2年8月

「反館勢力」疑發動網軍引戰！竊帳號連發煙幕彈　警擴大追緝藏鏡人

激戰10次被甩…拿「肉照」揭姦情！人妻攤牌　轉身與夫聯手對付他

快訊／台中大里駕駛疑身體不適！衝對向猛撞汽機車…昏迷送醫搶救

藍營串連22縣市議會黨團修訂瘦肉精「零檢出」　侯友宜：我樂觀其成

包・開箱／歐陽娜娜狂曬「絲絨水桶包」！　鑽飾愛心、花瓣萌到尖叫

華航評估開航「台北-布拉格」　與捷克參議長訪問團交流促合作

9/1起交通大執法「5大重點項目」曝　台大教授：大家要小心了

Marz23 呂士軒 G5SH齊力接唱 嘻哈電音派對一起嗨

迪化街將設美豬標示示範區　王育敏轟陳時中：連教育部長都不如

莫瑞狂轟無極限砍單場50分　金塊續命逼入決勝第7戰

16歲失智汪不讓嬤憂心！　1小時吃完飯「躺回老位置」乖睡覺

台灣製麵傳承！三峽最美老屋麵店　「豚骨拉麵」湯濃有3塊大叉燒

77.9萬起！TOYOTA「Corolla Cross」預售價出爐　主動定速全標配

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

社會熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

國一女見網友失聯　學校3項聲明

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

館長首度現身直播：第一槍對著我頭開

館長案槍手速成「殺手」　安家費曝

館長講到快哭！連續擦淚4次：我做了什麼…

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

台中休旅車違停紅線！騎士撞上頭部重創慘死

高雄14歲少女北上失聯！警追查確認位置

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

放話「下一個動館長老婆」 屁孩道歉

更多熱門

相關新聞

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

湖南省株洲近來發生一起不幸事件，一名3歲女童和家人一同搭電梯時，她先進入電梯後其他大人還來不及進入，電梯門便突然關上，她獨自1人搭乘到8樓後立即衝出電梯，結果沒多久就發生墜樓事件。

5歲童躲風箏下　遭「風箏線吃腿」吹上高空摔地慘死

5歲童躲風箏下　遭「風箏線吃腿」吹上高空摔地慘死

大風箏變隱形殺手　路燈被折斷　

大風箏變隱形殺手　路燈被折斷　

風箏捲飛女童！市府：風大將停辦活動

風箏捲飛女童！市府：風大將停辦活動

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

關鍵字：

風箏新竹女童議員封鎖線新竹國際風箏節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

41歲辣媽半年瘦下18公斤

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面