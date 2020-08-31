3大釀禍因素曝！竹市議員爆：沒拉封鎖線…風箏捲3歲女童狂甩31秒

▲新竹3歲女童遭「風箏捲上天狂甩31秒」，所幸僅有脖子擦傷。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者戴若涵／綜合報導

2020新竹國際風箏節29、30日在南寮漁港隆重登場！孰料，30日下午3時40分左右竟發生3歲女童遭風箏捲肚甩上天的驚悚事件，女童被風箏高空中猛甩31秒的影片曝光後，引發外界關注。新竹市政府也出面道歉，新竹市議員林彥甫則在臉書上曝光「釀禍的三大因素」。

林彥甫30日傍晚6時20分在臉書上發文，「今天新竹南寮國際風箏節發生了一件非常驚悚的事情，一名女童觀看表演時被風箏的尾巴捲到，隨即飛上天空，歷經長達約30秒的時間才平安落地。」

他與負責的科長了解後指出，「事件會發生主要是因為這個糖果風箏本來就是設計要跟民眾互動的，會在天上灑糖果下來，所以現場沒有拉封鎖線隔離觀眾，只有工作人員要求民眾後退，但因為距離還是太近，加上風大所以風箏尾巴掃到女童。」

▲現場目擊這幕的民眾紛紛尖叫出聲。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

林彥甫表示，女童落地前，就有工作人員接下，身體沒有著地，且立即送醫做全身檢查，初步結果並無大礙，只有擦傷，後續還會密切觀察。他轉述，科長稱市府已經在檢討，以後不會再施放類似的糖果風箏，也會加強現場的安全係數，「所有表演都一律拉封鎖線」。他強調，不管如何，安全是辦活動的最高原則，市府務必要學到教訓，未來不管舉辦任何活動，都一定要加強安全管理，讓市民放心。

▲肇事的糖果風箏。（圖／市府提供、翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

<br>

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

新竹3歲女童遭「風箏捲肚猛甩上天」！市府「還原事發經過」道歉了



風箏上天撒糖果！24m領航剛升空秒捲童狂甩…她吐：準備中就出事



剛考到證照…興大生回宿舍遭「毒駕白賓士」撞死！父母心碎：毀了