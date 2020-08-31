挖出4年前新聞稿！洪孟楷1證據「打臉政府開放美豬」：根本說謊

▲立委洪孟楷反對政府開放美豬進口。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

美豬議題讓藍綠吵翻天，不少台灣人也相當抗拒。國民黨立委洪孟楷PO文表示，他找到民進黨「說謊的證據」，並附上一則2016年的農委會新聞稿，內文提到「在沒有完整的風險評估報告與科學證據出爐之前，不會討論是否開放」，如今政府卻一改先前說法，惹來台灣豬農、全體國人的不滿。

洪孟楷指出，政府的說法是2012年國際食安法典委員會（CODEX）標準出來後，就不再堅持0檢出，但農委會2016年5月31日發的新聞稿清楚寫道，農委會對於萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，是堅守禁止開放的立場，也承諾國人，在科學報告證實美豬安全無虞之前，台灣不會開放進口，如今前後說法相互矛盾，「就是自我打臉，更證明胡扯2012年之後就改口，根本說謊！」

▲農委會2016年的新聞稿，當時承諾不會開放美豬。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）



他認為，「拿出評估和證據，再來討論開放」，否則現在進口美豬，就是犧牲台灣食安品質與民眾健康，也衝擊到在地豬農，「政治可以有立場，但對於國人、尤其是下一代的食品安全卻沒有折扣。」

台北市長柯文哲今天也表達反對立場，他認為明年元旦實施開放美豬、美牛實在有點「鴨霸」，4年前說不行現在卻又改口可以，「以一個科學家來看，奇怪了，這政策怎麼互相矛盾？」