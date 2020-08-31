安倍接班人太軟弱「解放軍恐步步逼近」！岸田、菅義偉表態參選

▲菅義偉（左上）、石破茂（右上）、岸田文雄（左下）以及河野太郎（右下）等人被視為是下一屆首相的有力人選。（組圖／路透社、美聯社、推特）。



記者王佩翊／編譯

日本史上任期最長的首相安倍晉三因舊疾潰爛性大腸炎復發，28日閃電宣布請辭，並承諾在下屆首相人選出爐前暫時不會卸任。消息一出後，不但震驚日本國內，就連海外各界也紛紛開始聚焦安倍卸任後的「未完任務」。《紐約時報》報導，除了新冠疫情、奧運延期等議題，新首相還得面臨解放軍近日不斷在東海、南海發展軍事活動的危機。另一方面，截至目前為止，官房長官菅義偉與自民黨政調會長岸田文雄已表態將出馬競選下一任黨魁。

根據《紐約時報》報導，安倍晉三宣布請辭後，自民黨內部各派系紛紛搶著推出自家人參選新一任的黨魁選舉，而自民黨幹部30日也傳出，一直以來在旁輔佐安倍晉三的官房長官菅義偉，29日向負責黨魁選舉事宜的幹事長二階俊博表態有意參選，並當場獲得二階俊的大力支持。二階俊公開力挺菅義偉勢必將對選情局勢帶來一定影響。繼菅義偉後，自民黨政調會長岸田文雄也在30日深夜也表態出馬。

不論下一屆日本首相將由誰接任，安倍的接班人勢必得面臨多項被遺留下的「待解難題」。除了新冠疫情爆發嚴重影響國內經濟，同時使東奧延期的短期議題外，日本領導人還要面對長期以來高齡化造成的長照與老人年金相關議題，甚至還有勞動力短缺問題。除此之外，福島核災後日本能源供給的脆弱、北韓對日頻繁的導彈威脅、日韓關係低迷以及日人遭北韓綁架的待解事件。

▲日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）



其中，正當日本盟友美國總統選戰如火如荼之際，解放軍卻在南海等水域加強海上活動。華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）東北亞事務專家後藤志保子認為，「在安倍晉三的帶領下，日本補足了美國不願意成為太平洋大國的部分真空。」然而無法保證的是，安倍的接班人是否能夠承擔起該地區多邊領導的職責。

日本近年力求能抵抗中國大陸不斷加強的侵略行為，然而解放軍卻一再加強南海與東海的海上行動，北京當局更通過了港版國安法，只要安倍的接班人不夠強硬或是能力不足，有可能就會讓中國做出前所未有的高強度行動。

另一方面，安倍請辭後，日本可能就會再度回到首相頻繁輪替的窘境。在安倍2012年第二次上任前，日本的首相任期平均維持1至2年內，這也導致大部分的首相還沒來得及完成施政任務就得卸任。擅長外交手段的安倍在任期間致力推動與各國的盟友合作關係，並簽訂各項貿易協定，更是每屆各峰會中的老面孔。

