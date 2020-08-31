南海局勢升溫！安倍閃辭將如何威脅「亞太穩定」、日美同盟

▲習近平與安倍晉三2019年6月27日曾在大阪會晤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三28日投下震撼彈，因舊疾復發閃電請辭首相一職，即便安倍請辭一事不至於對美國造成巨大打擊，但CNN社論分析，不可否認的是，在中美貿易戰持續加劇的同時，解放軍在東海與南海採取更多的海上行動，安倍卸任對於目前的亞洲局勢必會帶來一定影響。

北京當局近日動作頻頻，不但多次派出海警船進入釣魚台列嶼周遭海域，解放軍在東海與南海的行動可是日益增加，日前甚至朝南海發射了4枚彈道導彈，加劇與美日間的緊張關係，也讓亞太地區局勢日益緊繃。CNN 31日的一篇社論分析，作為在位時間最長的日本首相，安倍晉三對於穩定亞洲地區穩定擁有一定影響力。

安倍晉三長久以來致力與改善日美同盟關係，2015年，在歷經與執政黨與在野黨的激烈交鋒後，日本安全保障相關法案（簡稱安保法）正式通過，自衛隊除了保衛日本本土外，還能行使「集體防衛權」對外派兵援助，也就是說在必要時刻能夠向美軍伸出援手。

▲菅義偉（左上）、石破茂（右上）、岸田文雄（左下）以及河野太郎（右下）是目前下任首相的有力人選。（組圖／路透社、美聯社、推特）



事實上，日本面對中國處於極為尷尬的局勢，儘管日本對於中國不斷擴張的勢力感到擔憂，甚至為此與美國建立緊密的安全關係，但是在經濟上卻與中國有著強大的連結，因此安倍只能在不得罪中國的前提下，確保日美同盟的穩定發展。港版國安法6月正式通過，日本政府當時雖曾對此向北京當局表示擔憂，但卻拒絕與美國、英國、澳洲以及加拿大簽署聯合聲明。

所幸，日美兩國之間的結盟已經足夠強大，兩國的關係在某種程度上已經制度化，例如定期舉辦日美澳印安全對話，以維持自由開放的印太地區。不論未來將由誰接任安倍的首相之位，唯有持續致力於日美同盟，才能穩定亞太地區的穩定局勢。