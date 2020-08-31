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大園農會推廣優質甘藷　千名民眾體驗懷舊焢窯樂趣

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▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

▲大園農會理事長游智健說，大園甘藷尚好吃。（圖／大園農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區農會30日於軍史公園舉行「2020年大園區甘藷評鑑暨推廣行銷活動」，農會理事長游智健、總幹事呂理標指出，大園區種植甘藷面積達15公頃，所生產的台農57、66號地瓜甜度高、口感綿密，品質相當好，大園農會也積極開發「冰心藷」、「甘藷麵」等產品，口感獨特，深受消費者喜愛。▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

▲大園農會積極開發「冰心藷」、「甘藷麵」等產品。▼焢好的甘藷真好吃。（圖／大園農會提供）▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

市長鄭文燦於蒞臨活動指出，市府積極推廣在地生產、在地消費概念，希望鼓勵消費者多多購買在地當季生產、碳足跡少的優質食材；其中大園區具備極佳的農業發展條件，所生產的甘藷、西瓜、稻米等農產品，品質優良。▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

▲▼大園區甘藷評鑑暨推廣行銷活動。（圖／大園農會提供）▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

今年大園甘藷評鑑活動，分為台農57號組、台農66號組及大甘藷組進行比賽，農友張福財獲得大甘藷組冠軍，獲鄭市長頒贈3,000元獎金及獎牌，希望鼓勵更多農友精進種植技術，生產優質甘藷；另外，現場還有甘藷套圈圈等大小孩喜歡的活動，吸引許多民眾參加。▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

▲大園農會推廣優質甘藷，讓民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

鄭市長也提到，大園農會近年表現亮眼，不僅獲得農委會農金獎肯定，農會存款也突破200億元。市府未來將與大園農會密切合作，希望讓農民各項金融需求獲得優先保障，同時配合地區開發計畫，推出融資、利息補貼等政策，讓農會與在地經濟進一步融合，也避免農會游資過剩造成虧損。▲大園農會優質甘藷，民眾體驗焢窯樂趣。（圖／大園農會提供）

包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、市府環保局長呂理德、農業局副局長江富貴、大園區長徐藍科等均一同出席活動。

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