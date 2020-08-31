加密、限時都沒用！「暗卡」強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

▲暗卡會強制備份照片。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

網搜小組／綜合報導

近幾年的性觀念逐漸開放，不少男女會拍下自己的性感照，並上傳至匿名平台分享。許多人會在知名論壇Dcard的西斯板PO出自己的裸照，為了免於遭到備份，多會在文末加上「#disallow 深卡」的字樣，不過即便如此，另個網站「Darkka（暗卡）」仍可以強制備份，而自己的西斯照也就免費幫別人賺取大把鈔票。

一名網友日前在Dcard上發文揭露，先前各板都有「官方小天使」巡邏文章及留言，因此某些過度裸露、煽情的文章和圖片都會見光死，正因如此，能夠自動備份圖片、文字的「深卡」也就順勢誕生；不過，若是文末有打上「#disallow 深卡」的字樣，系統則僅會留存文章下方的留言和學校名稱。

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▲▼打上「#disallow 深卡」或「#disallow 暗卡」也難逃被備份的宿命，且網址過期也還是能觀看。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

因此，針對西斯板的「暗卡」就出現了，就算打上「#disallow 深卡」或「#disallow 暗卡」，網站仍會強制備份，而網頁下方也會投放相關廣告，大賺一筆。

此外，如果成為暗卡的付費會員，即便原文「risu縮網址」過期、失效了，只要想看，隨時都還是能夠看到爽。暗卡的介面和經營模式也隨時間不斷更新，除了有會員分級，還推出免費點數以增加使用者的黏著度，因此西斯板的原PO即便加密，仍然能夠被業者拿來營利。

▲暗卡推出新台幣：點數=2：1的贊助制度。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

暗卡而後也模仿IG頁面，製作限時動態以供付費會員觀賞，另外還模仿噗浪（Plurk），推出成就徽章、排行榜等。更誇張的是，暗卡更推出了APP，只要Dcard的西斯板存在，每天就會有素人上傳自己的性感照，業者也能不花成本的爽賺一波。

▲▼暗卡頁面模仿IG和噗浪。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

揭露此事的原PO強調3件事，一為Dcard即便加上Hashtag同樣會被自動備份；二為「就算使用短網址設定限時銷毀」，外部網站仍能備份；三為外部網站長期透過Dcard西斯板的照片營利。他也向記者透露，由於Dcard的主要使用族群為大學生，大專院校近期將陸續開學，因此希望能夠讓更多人先了解這層風險，考慮清楚再決定是否要上傳自己的性感照片。

▲暗卡聊天室。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

本文經《Dcard》原PO授權提供