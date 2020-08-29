搭自強號南下「有東西滴到頭」以為水　妹子一摸嚇哭：是精液…

▲原PO女友搭自強號南下，卻遇到變態男射精在頭上。（示意圖／台鐵提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果那個變態被我遇到，我一定揍爆他！」一名男網友27日在《Dcard》發文，「自強號火車上有射精之狼」，說他當天下午5點30突然接到電話，接起來之後竟是女友在哭，「她跟我說，她搭自強號有一個變態，射精在她頭上……」。聽完來龍去脈後，原PO相當生氣，曝光變態特徵，提醒其他乘客注意安全。

這位男網友表示，他下午5點半突然接到女朋友的電話，當時就覺得怪怪的，因為平常都是用LINE，怎麼女友突然用電話號碼撥來，「結果接起來，女朋友在哭，說她被欺負了！一直哭說好噁心，她好髒。」等女友冷靜下來，一問才知道，原來是她搭自強號遇到一個變態「射精在她頭上」。

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小女生還原當時，說她只覺得頭上好像突然被一些東西弄到了，直覺地轉過去問「怎麼會這樣？」沒想到剛做完壞事的變態男居然還回應「上面有水滴下來吧？」然後才跑掉。等原PO女友意會時，才發現那根本不是水，而是變態男的分泌物。

▲原PO女友被火車狼大膽又噁心的行為嚇哭。（示意圖／記者賴文萱攝）

嚇壞的女友打給原PO，崩潰哭一波後，還是冷靜下來，就跟剛剛在現場的另一位陌生女子說「剛剛那個男的射精在我身上」，對方則是說她也有看到變態男，2人便報警處理。原PO接著透露，女友是從松山車站上車要南下，變態男則是在台北車站上車、板橋車站就下車了，「大家以後搭火車，小心一個男的，身高大概175公分，拿著腳架，背著黑色背包的人。」

原PO忍不住爆炸，說射精男已經造成女友心理創傷，「她是真的很不想再見到變態！我也不希望她一直回想這件事……她明天說要去把頭髮沾到精液的地方全部都剪掉了……」，也認為男子感覺相當熟練，「從台北車站上車，再從板橋下車，中間只隔了兩站而已」，肯定不只女友受害，希望火車狼趕緊落網。

貼文一出，其他人也直呼反胃，「拜託頂上去，真的太噁心了」、「看到我都想揍他了，一定要把他抓起來」、「天啊女生根本反應不過來啊……X超氣，一定要抓到變態」、「好像是慣犯，謎片網很多，但不曉得為什麼就是抓不到」、「這真的太噁心了，光看文字描述都覺得想吐」、「在那麼多人的地方做這種事，那男的真的很噁心。」