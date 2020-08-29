　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭自強號南下「有東西滴到頭」以為水　妹子一摸嚇哭：是精液…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵車站湧入大量人潮。（圖／台鐵提供）

▲原PO女友搭自強號南下，卻遇到變態男射精在頭上。（示意圖／台鐵提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果那個變態被我遇到，我一定揍爆他！」一名男網友27日在《Dcard》發文，「自強號火車上有射精之狼」，說他當天下午5點30突然接到電話，接起來之後竟是女友在哭，「她跟我說，她搭自強號有一個變態，射精在她頭上……」。聽完來龍去脈後，原PO相當生氣，曝光變態特徵，提醒其他乘客注意安全。

這位男網友表示，他下午5點半突然接到女朋友的電話，當時就覺得怪怪的，因為平常都是用LINE，怎麼女友突然用電話號碼撥來，「結果接起來，女朋友在哭，說她被欺負了！一直哭說好噁心，她好髒。」等女友冷靜下來，一問才知道，原來是她搭自強號遇到一個變態「射精在她頭上」。

請繼續往下閱讀...

小女生還原當時，說她只覺得頭上好像突然被一些東西弄到了，直覺地轉過去問「怎麼會這樣？」沒想到剛做完壞事的變態男居然還回應「上面有水滴下來吧？」然後才跑掉。等原PO女友意會時，才發現那根本不是水，而是變態男的分泌物。

▲▼台鐵,台鐵火車,台鐵列車,普悠瑪號,一個人旅行,火車旅遊,火車旅行,。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO女友被火車狼大膽又噁心的行為嚇哭。（示意圖／記者賴文萱攝）

嚇壞的女友打給原PO，崩潰哭一波後，還是冷靜下來，就跟剛剛在現場的另一位陌生女子說「剛剛那個男的射精在我身上」，對方則是說她也有看到變態男，2人便報警處理。原PO接著透露，女友是從松山車站上車要南下，變態男則是在台北車站上車、板橋車站就下車了，「大家以後搭火車，小心一個男的，身高大概175公分，拿著腳架，背著黑色背包的人。」

原PO忍不住爆炸，說射精男已經造成女友心理創傷，「她是真的很不想再見到變態！我也不希望她一直回想這件事……她明天說要去把頭髮沾到精液的地方全部都剪掉了……」，也認為男子感覺相當熟練，「從台北車站上車，再從板橋下車，中間只隔了兩站而已」，肯定不只女友受害，希望火車狼趕緊落網。

貼文一出，其他人也直呼反胃，「拜託頂上去，真的太噁心了」、「看到我都想揍他了，一定要把他抓起來」、「天啊女生根本反應不過來啊……X超氣，一定要抓到變態」、「好像是慣犯，謎片網很多，但不曉得為什麼就是抓不到」、「這真的太噁心了，光看文字描述都覺得想吐」、「在那麼多人的地方做這種事，那男的真的很噁心。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
日本戀愛節目女星突驟逝！　得年23歲
《黑豹》男主角病逝　醫曝「大腸癌9大指標」快自測
快訊／新增1例確診　指揮中心1400臨時記者會
邊化療邊拍《黑豹2》…原定明年5月上映「反派和副標都想好」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「外食很有機會吃到萊克多巴胺豬」　肉販警告：台灣豬一定漲價！

梅莎仍在「鍛鍊精實中」　彭啟明：很胖！有很高機會成長為強颱

逛賣場「白T妹上車了」還有司機推！千人開酸：女兒長好大喔～

美豬美牛開放業者怒看新聞才知道　陳吉仲承諾：將與7000養豬戶溝通

快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

影／梅莎強度激增上看強颱！最快今晚轉中颱　下週北台灣迎雨

開放美牛豬！我設百億基金　陳吉仲：國內毛豬維持每公斤65元以上

搭自強號南下「有東西滴到頭」以為水　妹子一摸嚇哭：是精液…

影／有可能變強颱！「梅莎」最快今晚轉中颱　下週一二離台最近

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員撿到槍…客臉垮離開！7千人等客訴

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

「外食很有機會吃到萊克多巴胺豬」　肉販警告：台灣豬一定漲價！

梅莎仍在「鍛鍊精實中」　彭啟明：很胖！有很高機會成長為強颱

逛賣場「白T妹上車了」還有司機推！千人開酸：女兒長好大喔～

美豬美牛開放業者怒看新聞才知道　陳吉仲承諾：將與7000養豬戶溝通

快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

影／梅莎強度激增上看強颱！最快今晚轉中颱　下週北台灣迎雨

開放美牛豬！我設百億基金　陳吉仲：國內毛豬維持每公斤65元以上

搭自強號南下「有東西滴到頭」以為水　妹子一摸嚇哭：是精液…

影／有可能變強颱！「梅莎」最快今晚轉中颱　下週一二離台最近

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員撿到槍…客臉垮離開！7千人等客訴

《黨產條例》合憲國民黨損失上億　侯友宜長嘆：共度難關

「外食很有機會吃到萊克多巴胺豬」　肉販警告：台灣豬一定漲價！

別讓媽媽辛苦！「煮婦貓」堅持幫忙洗米　網讚：有肉球味的飯

50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

梅莎仍在「鍛鍊精實中」　彭啟明：很胖！有很高機會成長為強颱

桃園交通事故上升！9/1起實施路口安全大執法

竹科甘蔗男答應上床才借錢　逼簽本票還偷拍…1000元打發她坐客運回家

42歲爸帶2童戲水被浪捲走！家屬岸邊呼喚一晚...消波塊悲慟認父屍

改編《最浪漫的事》弦樂版　趙詠華「浪漫10倍的版本」

小奴才鑽進紙箱「篡位主子」　召喚2尊「傻眼貓咪」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

3打3摩鐵「大鍋炒」　下體痛爆要媽陪看醫

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

辦好市多會員會脫單好瞎　他半年後驚呆

梅莎颱風強度激增　明晚影響北台灣

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

YT不能提美豬美牛 網留言測試驚

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光

開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

更多熱門

相關新聞

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月

柬埔寨金邊日前發生一起荒唐的偷情案，一名21歲男子洽納（Sreng Channa）是一名廚師的學徒，該名廚師李逢（Fung Li）好心讓洽納寄宿家中學習，未料洽納卻跟廚師娘麗娜（Tang Lina）有一腿，兩人3個多月來為了偷情，不斷在李逢的食物、水杯內下藥，讓他身體不適、長時間睡覺，日前遭到李逢覺得不對勁，逼問之下才知自己綠光罩頂。

尋回日男手機的好心台女身分曝光

尋回日男手機的好心台女身分曝光

彰化女闖平交道　蹲鐵軌上等自強號

彰化女闖平交道　蹲鐵軌上等自強號

他列出「6種必交的朋友」！網罵：寄生系的嗎

他列出「6種必交的朋友」！網罵：寄生系的嗎

普悠瑪6大缺失曝光　台鐵擬降速

普悠瑪6大缺失曝光　台鐵擬降速

關鍵字：

自強號台鐵火車變態射精精液Dcard

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面