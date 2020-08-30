土石流級毀容！外籍移工爽坐沙雕拍照「天鵝痛失伴侶」

記者曾筠淇／綜合報導

八里沙雕與光雕於16日開展，今年以「2020愛情故事」為主題，打造15座「液態之愛」的作品。談戀愛多成雙成對，這個天鵝沙雕作品原先也擁有「完整」的伴侶，豈料外籍移工為了拍出美照，竟直接一屁股坐下去，導致右方的天鵝瞬間面目全非，只剩下殘缺的翅膀，令人相當痛心。

一名網友在「爆料公社」上發文表示，她昨（29）晚與丈夫去八里的沙雕區散步時，發現一群人圍在天鵝造型的沙雕作品前拍照，她定睛一看發現，「是『坐在』沙雕上拍照」，因此正義感爆棚的她也立刻衝向前，制止遊客的荒唐行徑。

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▲天鵝沙雕作品慘遭破壞。（圖／網友許兔子授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO一發現遊客是外籍移工，立刻用英文譴責對方，豈料對方竟企圖落跑，直到老公用中文斥責後，渾身酒氣的移工才一直道歉，表明自己不知道。原PO無奈表示，當時因為擔心起衝突，所以拉著老公去找保全，豈料保全正好去巡邏，最後外籍移工也跑掉了。

原PO呼籲，「希望大家不管去到哪，都要保護、愛護當地的設施、展出的作品等」，她一看到這種惡意破壞的行為，就為作者感到相當痛心、氣憤。

從原PO發出的照片也可以發現，原本浪漫頭貼頭的這對天鵝不再完整，右方的那隻已經面目全非，猶如「土石流」般。不少網友看到後也紛紛留言表示，「都圍起來了還硬要進去」、「水準呢」、「最美風景是人」、「這真的有夠白目」、「別人辛辛苦苦做成的東西就這樣毀在外勞屁股下」、「謝謝你的見義勇為」。