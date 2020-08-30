影廳椅子積一灘尿！她一坐下「內褲濕透」噁爆　業者草回：光太暗

▲原PO一就座，就被滿是尿液的座椅沾濕褲子。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣疫情稍有和緩，不少人都趁著假日去電影院放鬆心情。一名網友昨（29日）晚與朋友去知名影城看電影時，才一就座，褲子就濕透了，伸手一摸則聞到濃郁的尿騷味。原PO表示，雖然值班經理有協助退票，並另找時間請她與友人看電影，不過卻沒顧及到他們褲子濕掉的尷尬與不適，這樣的態度讓她根本無法接受。

原PO在「爆料公社」上發文表示，她昨晚透過知名影城的APP刷卡購票、自行選位子，豈料與友人入場並坐下後，竟發現座椅全是濕的，當下褲子與內褲也濕透了，伸手一摸則聞到濃濃的尿騷味，因此她便立刻離場向驗票人員反應，並請值班經理來處理。

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值班經理見狀後表示，由於影廳光線昏暗，所以才會沒有注意到；接著便協助退票，並決定另找時間再請原PO與友人看一場電影。面對褲子沾到尿液的不適，原PO詢問是否有多餘的員工褲子能出借更換，「但值班經理沒有經過確認就直接說沒有多的褲子，只能幫我們退票。」

▲值班經理希望能請原PO與友人看一場電影，以當成賠償。（圖／取自Pixabay）

原PO完全無法接受草率、缺乏同理心的處理態度，只希望能趕緊找到乾淨的褲子先換上，不然就要穿著又臭又濕的褲子開車回家。在原PO的堅持下，值班經理才請工讀生去買褲子，而在過程中，直到他們主動要求借用廁所、酒精、濕紙巾，對方才勉強的讓他們至員工廁所等候。

原PO痛批，「你們可以接受這樣的危機處理嗎？」開心的出門看電影，結果一坐下就被浸滿尿液的座椅沾濕褲子，而業者則表現出事不關己的態度，完全忽視他們的尷尬和不舒服。原PO也強調，她根本不在乎一張票的價格、褲子多少錢，重點是事後處理的態度，「讓人感覺我浪費的時間、甚至是揮之不去的陰影，只值妳請我看一場電影？」

原PO也呼籲，「以後大家看電影前，先開手電筒確認一下椅子有沒有異狀，不然就有免費的電影看了。」

▲原PO與友人不斷受到旁人的注目禮，直到她提出要求，業者才出借員工廁所。（圖／取自Pixabay）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「這真的是一輩子的陰影」、「重點是提供褲子這些是客人提出才給的，經理一開始只想用電影票打發」、「說真的，我進電影院確實會檢查一下椅子」、「做到陌生人的尿真的超噁的」、「本來有時候就不是錢的問題」、「我會叫主管跟我一起坐那張椅子，主管怎麼處理我就比照辦理」、「是我應該當場哭了吧」、「真的有人如此沒水準，能直接尿在椅子上」。

不過也有網友表示，「如果我是影城老闆，值班經理這樣的處理方式，我會給他打100分了！椅子弄髒了，影城是最大的受害者」、「消費要的都有照做了，然後還是不滿意」、「我認為主管已經處理很得當，但你好像想要得寸進尺」、「值班經理不錯，不卑不亢、有條有理、不失分寸」、「處理態度=錢」。

原PO也針對「得寸進尺」的部分回應，她自己同樣從事服務業，如果她是值班經理，就會從「法、理、情」切入，在法律上，買票的客人如果因影城管理問題造成身體不適，影城本來就要負起責任；論理，即便座椅是其他顧客所造成的，但座椅就是由影城負責；論情，業者應該考量到顧客情緒、心理的不舒服，因此，「態度，決定一切」，而她也只是為自己的權益勇敢發聲而已。

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