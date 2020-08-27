情侶遭撞倒馬路　「小貨車閃避釀擦撞」引網路論戰...警挺司機選擇

▲藍色小貨車閃避車禍倒地的情侶（紅圈處），卻引發網路論戰。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

一對情侶騎機車25日走向上路四段，右方突然出現一輛跨越槽化線小貨車，撞上後倒地，後方另一輛藍色小貨車見狀，趕緊往左閃避，沒撞上人。此舉卻引發網友兩方論戰，有人批評，有人力挺。警方表示，如遇前方車禍，考量輾人和閃避，相信閃避會是優先選擇。

網友在臉書「爆料公社」以「小情侶被擊落 差點被波及」發文，並上傳一段行車紀錄器影片。畫面看到前方一輛小貨車與垃圾車綠燈起步，行駛約100公尺前方突然一輛機車與另一輛米白色小貨車碰撞倒在馬路上，藍色小貨車見狀立刻往左切閃過，但與後方車發生擦撞，引起網友討論。

▲情侶檔騎機車與跨越槽化線工程車碰撞，雙雙倒地受傷。（圖／民眾提供）

原來，一輛在加油站出來的工程車切到馬路上，後方騎機車雙載的情侶檔來不及反應，2車發生碰撞，騎車的蔣男與坐後座的呂女都受到擦挫傷，所幸沒生命危險。

網友沒罵工程車，卻紛紛罵藍色小貨車，有人說，「小貨車煞不住？」、「不減速不煞車，硬要用切的」、「駕照該繳回囉」等。但也有人為藍色小貨車叫屈說，「明明小貨車就把傷害降到最低還要被檢討，已經煞到只差沒鎖死，載重車哪是說停就停的？」、「真的快笑死了 那些肯定都是沒開過貨車的傻逼 以為跟轎車一樣喊停就停喔」、「幹嘛罵藍貨車...我覺得他繞掉比煞車更好 假設車上有很重的貨真的煞不住擦撞總比輾人好吧」。

▲警方認為行駛間遇到車禍。應以閃避避免撞上人為優先（圖／翻攝爆料公社）

第四警分局表示，事故地點在向上路與環中路口新富加油站往筏子溪橋路段，雙方沒有酒駕，工程車出加油站跨越槽化線已違規，至於肇事原因仍有待釐清。另外，從影片中的聲音難以判斷藍色小貨車有與後車碰撞，但若遇上前方車禍，考量輾人跟閃避，相信閃避是優先選擇。

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