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影／從車格整台拖出來！移車伯28秒「離譜掉包過程」全都錄　5千人怒轟

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記者黃可昀／綜合報導

公寓大樓門口的停車格是公有車位，即使非住戶也可以停，但部分住戶卻佔為己用，甚至還出現把別人機車移出車格的情形！一名男子貼出一段影片，畫面中的阿伯正忙著把機車從車格內拖出來，但那台並非他的車，他擅自移動人家機車只是為了挪出空格，好讓自己可以把車停進去，離譜景象引發5000名網友撻伐。

▲▼把別人機車從車格拖出來，再自己停進去。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，之前他也停過此車格，但他的機車是250CC比較大台，阿伯移不動只好作罷，但隔天看到他牽車時立刻上前表達不滿，「他說這車位在大樓前面就是他們的」，當下他也懶得跟對方爭辯，加上曾聽說阿伯會移別人機車，所以後來都不敢停那個位子。

請繼續往下閱讀...

他透露，先前還有其他受害者發現，自己停在格子內的機車常被阿伯移走，早上出門才發現被移到紅線去，報警請警察到場處理，即便警察也勸阿伯乾脆自己買個車位，對方仍堅持只停這格，只要看見車格被人家停走，就會把別人整台車拖出來放紅線，接著把自己的機車停進去。

這段28秒的誇張過程曝光後，超過5000人紛紛按讚並怒轟，「申請畫紅線，大家都不要停」、「把人家的車移至紅線停真的好可惡」、「隨意移動別人的摩托車，應該可以提告吧」、「我家樓下也有這種人！很過分」、「老人：我住這裡10幾年你敢嘴？年輕人不尊重長輩。」

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