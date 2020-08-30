高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

記者黃子倩／高雄報導

家住高雄燕巢區的一名72歲宋阿嬤，28日清晨準備與媳婦前往家中的芭樂園工作，結果發現自家貨車遭到鄰居的車子擋住，她當下喊對方出來移車，沒有反應，直接拍門請人出來幫忙，沒想到卻出來一群年輕人，其中一個男子甚至一把掐住阿嬤的脖子，往她家的鐵門撞，害阿嬤受傷送醫，至今回想起事發當下的狀況人都還會害怕的發抖。

▲宋姓阿嬤請鄰居移車，卻遭到年輕人鎖喉撞鐵門。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據阿嬤的女兒表示：「鄰居都是夜貓族，出入份子很多，當天打麻將應該有喝酒，因為家裡平常5點不到就要去務農，當時看到巷子唯一的出入口被兩台車堵住，才請鄰居移一下車，結果竟然出來5個人，不僅對我媽咆哮，其中一個人還對我媽鎖喉，讓她差一點窒息，後腦杓更撞到鐵門。」

宋阿嬤的女兒說，本來事後她媽媽想息事寧人，所以沒有報警，但是到了果園後卻開始頭暈頭痛，站不住很想吐，家人見狀況不對，才將人送醫，但事後報警，明明就跟警察說是那一戶人家，警察卻回說，「你連事主是誰都不知道？我們該怎麼辦案？」家人因此認為警方辦案態度有些消極，加上宋阿嬤當時還被年輕人語帶威脅的說，「 好，那我知道了」，現在只要一回想到這件事就會忍不住害怕發抖。

▲宋姓阿嬤請鄰居移車，卻遭到年輕人鎖喉撞鐵門，現回想起事發經過仍會不自覺發抖。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，岡山分局指出，這件案子起因是宋姓阿嬤與鄰居因停車糾紛發生口角，阿嬤的鄰居在場的朋友動手輕推阿嬤，造成阿嬤頭部撞擊門板，經送醫院檢查，後腦杓撞擊處表皮紅腫，警方29日下午3點已經做完筆錄，並受理提告傷害、恐嚇，將涉案人依違反刑法傷害及恐嚇罪移送。

針對家屬質疑辦案態度消極的部分，警方表示，後續家屬打電話到派出所，警方當時很難立刻釐清家屬身份，加上家屬因為關心被害人，情緒較為激動，當下對員警反覆質問，讓警察同仁難以即時在電話中給予滿意的答覆，因此導致誤會，事後已全力投入偵辦，如今誤會已經解開，處置結果也得到被害人與家屬的認同。

▲宋姓阿嬤與鄰居發生口角糾紛之空地（圖內皆非當事車輛）。（圖／記者黃子倩翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下