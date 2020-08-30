　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

家住高雄燕巢區的一名72歲宋阿嬤，28日清晨準備與媳婦前往家中的芭樂園工作，結果發現自家貨車遭到鄰居的車子擋住，她當下喊對方出來移車，沒有反應，直接拍門請人出來幫忙，沒想到卻出來一群年輕人，其中一個男子甚至一把掐住阿嬤的脖子，往她家的鐵門撞，害阿嬤受傷送醫，至今回想起事發當下的狀況人都還會害怕的發抖。

▲▼ 阿嬤希望鄰居移車，卻遭對方掐脖撞鐵門 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲宋姓阿嬤請鄰居移車，卻遭到年輕人鎖喉撞鐵門。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據阿嬤的女兒表示：「鄰居都是夜貓族，出入份子很多，當天打麻將應該有喝酒，因為家裡平常5點不到就要去務農，當時看到巷子唯一的出入口被兩台車堵住，才請鄰居移一下車，結果竟然出來5個人，不僅對我媽咆哮，其中一個人還對我媽鎖喉，讓她差一點窒息，後腦杓更撞到鐵門。」

宋阿嬤的女兒說，本來事後她媽媽想息事寧人，所以沒有報警，但是到了果園後卻開始頭暈頭痛，站不住很想吐，家人見狀況不對，才將人送醫，但事後報警，明明就跟警察說是那一戶人家，警察卻回說，「你連事主是誰都不知道？我們該怎麼辦案？」家人因此認為警方辦案態度有些消極，加上宋阿嬤當時還被年輕人語帶威脅的說，「　好，那我知道了」，現在只要一回想到這件事就會忍不住害怕發抖。

▲▼ 阿嬤希望鄰居移車，卻遭對方掐脖撞鐵門 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲宋姓阿嬤請鄰居移車，卻遭到年輕人鎖喉撞鐵門，現回想起事發經過仍會不自覺發抖。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，岡山分局指出，這件案子起因是宋姓阿嬤與鄰居因停車糾紛發生口角，阿嬤的鄰居在場的朋友動手輕推阿嬤，造成阿嬤頭部撞擊門板，經送醫院檢查，後腦杓撞擊處表皮紅腫，警方29日下午3點已經做完筆錄，並受理提告傷害、恐嚇，將涉案人依違反刑法傷害及恐嚇罪移送。

針對家屬質疑辦案態度消極的部分，警方表示，後續家屬打電話到派出所，警方當時很難立刻釐清家屬身份，加上家屬因為關心被害人，情緒較為激動，當下對員警反覆質問，讓警察同仁難以即時在電話中給予滿意的答覆，因此導致誤會，事後已全力投入偵辦，如今誤會已經解開，處置結果也得到被害人與家屬的認同。

▲▼阿嬤被鎖喉地點 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲宋姓阿嬤與鄰居發生口角糾紛之空地（圖內皆非當事車輛）。（圖／記者黃子倩翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找不到人報警　她秒遭
館長台中VLOG驚曝「尊龍KTV腥內幕」：3年前恥辱跟台中人
快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找無人報警…她秒遭開罰

「嫖客」打槍小姐…馬伕慘遭逮！跑一趟100元沒賺到還遭判刑5個月

人妻分居偷吃產子！偽造簽名「報戶口」　夫6年後才知頭頂綠炸

台中貨車碰撞轎車...車頭撞爛全毀！雞、鵝全噴出撒落一地　釀2傷

高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

坎坷男燒成焦屍今出殯　受資助學弟雙腿跪地痛哭：我下輩子再還

女老師愛工讀生被甩　怒罵副教授：包庇渣鵝射後不理！代價出爐

警過5關逮南投「大麻自耕農」　破千株市值6億治安史上最大量

館長案槍手自首後「狂打99通」電話給她！　王牌律師費曝光

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找無人報警…她秒遭開罰

「嫖客」打槍小姐…馬伕慘遭逮！跑一趟100元沒賺到還遭判刑5個月

人妻分居偷吃產子！偽造簽名「報戶口」　夫6年後才知頭頂綠炸

台中貨車碰撞轎車...車頭撞爛全毀！雞、鵝全噴出撒落一地　釀2傷

高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

坎坷男燒成焦屍今出殯　受資助學弟雙腿跪地痛哭：我下輩子再還

女老師愛工讀生被甩　怒罵副教授：包庇渣鵝射後不理！代價出爐

警過5關逮南投「大麻自耕農」　破千株市值6億治安史上最大量

館長案槍手自首後「狂打99通」電話給她！　王牌律師費曝光

花蓮夏戀嘉年華最終夜！白冰冰+徐佳瑩壓軸　吸引5萬歌迷朝聖

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

「綺夢」張敏淡出演藝圈25年…近況罕見曝光！　52歲還有超狂嫩臉

防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

哈利梅根準備回英國！黛安娜60歲冥誕雕像落成　盼解兄弟心結

嘉義地檢署河川局建構聯繫平台　致力疏濬程序公開透明

《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

嘉市童軍節表揚優秀童軍　葉欣隴榮獲國花級章

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

日職／羅德洋砲馬汀砲轟張奕　單月10轟近34年隊史首位

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

槍手心已決要館長死！他曝躲死關鍵

館長傳惹2大黑道吃3槍　尊龍KTV承租人爆內幕

朝館長開槍後　他99通電話call律師

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜出手

館長遭近身開3槍...他問殺手為何不用狙擊槍？

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

台東知本「金聯世紀酒店」再傳火警　上百房客沒人知

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

坎坷男慘成焦屍　出殯無遺照可用

更多熱門

相關新聞

載小姐被打槍　馬伕這趟沒賺到還遭判刑

載小姐被打槍　馬伕這趟沒賺到還遭判刑

張姓男子受雇於某應召站，在裡面擔任接送應召女往返摩鐵的「馬伕」工作，未料他卻在一次上班途中遭員警攔檢，當場被查扣與應召站聯繫的手機及該趟賺得的車資100元。橋頭地院近日判決出爐，張男被妨害風化罪中的「依共同犯圖利媒介性交罪」判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

中秋將至送禮需求增　海巡查貨輪驚見近百瓶私酒

中秋將至送禮需求增　海巡查貨輪驚見近百瓶私酒

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

情傷男街頭醉吼！母勸不回家哭了

情傷男街頭醉吼！母勸不回家哭了

22年老車突冒濃煙　住戶質疑消防動作太慢

22年老車突冒濃煙　住戶質疑消防動作太慢

關鍵字：

高雄燕巢區移車鎖喉撞鐵門員警恐嚇傷害

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面