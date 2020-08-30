影／捷克議長戴台、捷國旗口罩與吳釗燮「擊肘」　訪台行程一次看

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷率89人訪團30日上午抵台，戴著繡有台、捷國旗的口罩步入國賓門；我方由外交部長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉迎接，大家為了防疫，以「擊肘」取代握手，展開為期6天的行程。

韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

在防疫工作上，規模更勝美國部長阿札爾模式，捷克團成員來台前須檢附登機前3天陰性證明，抵台後入住的飯店也設有專用空間，由醫師進駐協助採檢，9月1日也將進行3度採檢，等於來台前後各採檢3次，降低風險。

此外，因應捷克訪問團人數眾多，指揮中心首次加入「防疫醫師隨行」模式，瞭解防護落實情況，如果看到不足則立即與外交部說明，當場改善。

在行程規劃上，31日訪團將展開「台捷貿易論壇」，韋德齊則會在當日下午2時，於政治大學創新育成中心一樓國際會議廳發表演說；9月1日，則前往立法院發表演講，成為45年來首度於立法院演說的外國議長。

在韋德齊長達45分鐘的演說結束後，立法院長游錫堃與韋德齊將至文化走廊為打開「慕夏之窗 看見捷克」特展揭幕，接著介紹立院「民主友誼牆」，由韋德齊簽名留念。

▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台 ，為了防疫工作，以「擊肘」取代握手。（圖／記者李毓康攝）



當日中午，由游錫堃於美福飯店設宴款待韋德齊議長一行，午宴結束赴宜蘭傳統藝術中心參訪，主要是讓訪團了解台灣傳統戲曲、音樂、舞蹈、工藝及民俗雜技所呈現的台灣傳統藝文風貌。

接著，9月2日韋德齊一行人將參訪工業技術研究院；而9月3日入總統府晉見總統蔡英文。屆時，蔡英文將追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kundera）特種大綬卿雲勳章，感念其堅定友我立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。

蔡英文之所以要追贈特種大綬卿雲勳章給柯佳洛，關鍵在於路透社先前的一篇報導，指出柯佳洛本來有意今年訪問台灣，但中國大陸駐布拉格大使館發函給捷克總統辦公室，點名如果他訪台，將針對捷克國內知名企業，包括Skoda、金融機構捷信等廠商進行報復。

隨後，9月4日，捷克訪團一行將參與美國在台協會（AIT）論壇；而布拉格市長則預計與台北市長柯文哲會見。訪團將於當天下午飛離台灣，預計9月5日返抵捷克。

▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台 。（圖／記者李毓康攝）

