館長「挨3槍滾下車」　助理還原始末！中槍後第1句...網全看哭了

▲館長雖已脫離險境，身體仍十分虛弱。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢遭槍擊後送醫，諸多疑點、藏鏡人之說甚囂塵上。助理小宇29日在直播中，透露是館長最先發現有槍手靠近，並還原當時整個過程；許多網友恍然大悟，直呼「有練真的有差！」

透過小宇直播，網友們終於釐清許多細節，及事發當時館長和助理的舉動。就有熱心鄉民在PTT發文劃重點，最初，館長在車上遠遠看到劉男靠近，原以為對方要打助理，於是喊了一聲「欸~」，叫助理讓開。

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緊接著，劉男近距離朝他連開3槍，那瞬間館長有進行防禦動作，類似拳擊的姿勢，所以有可能是因為這樣，才從手打進大腿。

▲助理小宇直播怒道，「絕對不是警告，根本是要讓師父死」。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

至於「館長為何會從車子滾出？」小宇提到，館長是要衝出去反擊，然而腳同時中槍，頓時失去力量，加上身體已做出往前衝的動作，所以才滾下車子。

館長中槍後，立刻關心在場3個助理，「沒事吧？曾威、小葉、李鎗咧？恩...沒事就好。」在確認助理都安然無恙後，他感到越來越不舒服，覺得很冷，也怕自己失血過多，才請他們開直播，想交代後事。直到上救護車，館長除了託孤陪同的小宇外，也不斷問著，「我做人真的那麼差嗎？差到要被開槍？」

小宇哽咽道，館長目前右手是完全麻痺的狀態，最嚴重的部分在大腿，是粉碎性骨折，裡面很多碎片，打了鋼釘進去，「事件絕對不是警告，根本是要讓師父死，這麼近距離開3槍。」

▲熱心網友劃重點。（圖／翻攝自PTT）

對於遇襲後第一時間直播，被部分網友質疑，是作秀、自導自演，小宇強調，「師父當時真的覺得自己要死了，感覺身體變得很冷，想要講一些遺言」，「開直播不是作秀，也不是自導自演。」

對此，網友們直呼，「先關心助理真的是QQ」、「練太壯終於有明顯的好處了」、「醫生認證手太粗擋子彈，沒練就掛了」、「21吋手圍不是開玩笑的」、「第七點是怎樣...我哭了」、「第一時間竟然檢討自己，真英雄」、「看完內文...真的哭了」、「館長他人其實很善良很好，就算討厭他，他也不是壞人」、「館長真的是反應快，一般人可能就...」、「用肌肉擋子彈的真男人...幸好沒事」。

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