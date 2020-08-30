獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密

▲槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪、陳豐德／台北報導

家住北市內湖的男子劉丞浩（23歲、施用毒品前科）28日從內湖攜帶制式槍枝搭小黃到新北是林口區成吉思汗健身房旗艦店埋伏，等到館長下班步出健身房上車時，拿著預藏的「沙漠雛鷹」手槍近距離朝館長連開三槍，館長手臂、大腿中彈緊急送往林口長庚醫院搶救，劉男犯案後立即搭小黃到派出所投案，聲稱不滿遭性騷館長遭肉搜後才攜槍犯案，但劉男自首後拒絕為手機解鎖，形成警方偵辦館長槍擊案追兇關鍵難題。

▲ 劉姓男子開槍畫面曝光 。（圖／資料畫面翻攝）

根據新北市警專小組透露，劉男到林口警分局自首時，身上除了犯案用的傑里科941型半自動手槍、一組彈匣和剩餘5發9x19mm子彈，身上還帶著一隻iPhone XS手機，但這支手機居然沒有開啟該機種應有的face ID解鎖功能，劉嫌反而使用舊式的6位數密碼上鎖該手機，讓警方無法在他投案後一窺手機內的通訊內容。

新北市專案小組透露，更離譜的是，警方偵訊劉男時，劉嫌態度曾動搖，打算配合警調查幫忙輸入密碼打開手機，卻遭一旁陪訊律師當場制止，劉嫌又打消配合念頭，加上該手機的Face ID臉部辨識功能也被取消，警方也無法透過對著劉男臉孔來解鎖打開手機。

新北市熟稔科技犯罪偵查警官私下透露，警方固然可先調閱劉嫌門號通聯記錄調查，但僅能掌握劉男犯案前後撥打電話號碼、簡訊以及上網地位置、網路資料流量，但劉男明顯布局多時，才攜槍狙擊館長，關鍵教唆犯罪的通訊內容，應透過手機通訊軟體LINE、微信等APP下達，手機打不開恐難追緝幕後真兇。

加上劉男使用不算太舊的iPhone XS手機，自首落網時，手機居然未開啟蘋果手機方便的臉部辨識功能，反而改用密碼上鎖，顯然有備而來；加上歐美包含波士頓馬拉松爆炸案、加州聖貝納迪諾鎮ISIS伊斯蘭國恐怖份子亂槍殺人等恐攻事件。FBI事後查扣恐怖份子iPhone手機，但因iPhone手機安全防護功能太強大，聯邦調查局甚至拜託蘋果公司協助開鎖都遭拒，FBI當時甚至找上以色列民間的資安駭客團隊協助解鎖關鍵手機；專案小組想要打開該手機追溯幕後教唆者恐有難度。

目前新北市警專案小組，已經緊急將犯下槍擊案的劉姓男子iPhone 手機送往刑事警察局封存並進行數位採證，警方只能寄望借重刑事局科偵單位高手如雲的團隊，看能否解鎖該手機續追幕後主嫌。

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