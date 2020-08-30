　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪、陳豐德／台北報導

家住北市內湖的男子劉丞浩（23歲、施用毒品前科）28日從內湖攜帶制式槍枝搭小黃到新北是林口區成吉思汗健身房旗艦店埋伏，等到館長下班步出健身房上車時，拿著預藏的「沙漠雛鷹」手槍近距離朝館長連開三槍，館長手臂、大腿中彈緊急送往林口長庚醫院搶救，劉男犯案後立即搭小黃到派出所投案，聲稱不滿遭性騷館長遭肉搜後才攜槍犯案，但劉男自首後拒絕為手機解鎖，形成警方偵辦館長槍擊案追兇關鍵難題。

▲▼ 館粉開槍畫面曝光 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 劉姓男子開槍畫面曝光 。（圖／資料畫面翻攝）

根據新北市警專小組透露，劉男到林口警分局自首時，身上除了犯案用的傑里科941型半自動手槍、一組彈匣和剩餘5發9x19mm子彈，身上還帶著一隻iPhone XS手機，但這支手機居然沒有開啟該機種應有的face ID解鎖功能，劉嫌反而使用舊式的6位數密碼上鎖該手機，讓警方無法在他投案後一窺手機內的通訊內容。

新北市專案小組透露，更離譜的是，警方偵訊劉男時，劉嫌態度曾動搖，打算配合警調查幫忙輸入密碼打開手機，卻遭一旁陪訊律師當場制止，劉嫌又打消配合念頭，加上該手機的Face ID臉部辨識功能也被取消，警方也無法透過對著劉男臉孔來解鎖打開手機。

新北市熟稔科技犯罪偵查警官私下透露，警方固然可先調閱劉嫌門號通聯記錄調查，但僅能掌握劉男犯案前後撥打電話號碼、簡訊以及上網地位置、網路資料流量，但劉男明顯布局多時，才攜槍狙擊館長，關鍵教唆犯罪的通訊內容，應透過手機通訊軟體LINE、微信等APP下達，手機打不開恐難追緝幕後真兇。

加上劉男使用不算太舊的iPhone XS手機，自首落網時，手機居然未開啟蘋果手機方便的臉部辨識功能，反而改用密碼上鎖，顯然有備而來；加上歐美包含波士頓馬拉松爆炸案、加州聖貝納迪諾鎮ISIS伊斯蘭國恐怖份子亂槍殺人等恐攻事件。FBI事後查扣恐怖份子iPhone手機，但因iPhone手機安全防護功能太強大，聯邦調查局甚至拜託蘋果公司協助開鎖都遭拒，FBI當時甚至找上以色列民間的資安駭客團隊協助解鎖關鍵手機；專案小組想要打開該手機追溯幕後教唆者恐有難度。

目前新北市警專案小組，已經緊急將犯下槍擊案的劉姓男子iPhone 手機送往刑事警察局封存並進行數位採證，警方只能寄望借重刑事局科偵單位高手如雲的團隊，看能否解鎖該手機續追幕後主嫌。

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密
新北10歲童突起跑穿越馬路「遭撞噴飛半空中」！恐怖影片曝光
「刺青男」同台孫安佐..近看是饒舌歌手！禁藥王也來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男剛拿到機車駕照北宜跑山　遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

燒陽明山蔣中正銅像案　二審逆轉判2男毀損有罪

身心障礙男趁家人不注意「閃電離家」　遇雨躲麵包店多虧他才能返家

坎坷男燒成焦屍...生前暖舉曝！卻連1張近照都沒　12年前照當遺照

獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密

北市驚爆五「腥」飯店！數十正妹擠房被選妃　蕾絲內褲好評給小費

三重男追撞公車額頭爆血　下車秒裝鎮定：「不用送醫我酒駕」

高雄少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵尋人

筍農載父母上山割筍　疑天雨路滑摔落8米邊坡1人骨折

「板橋小可愛」上網找人壞...他秒約戰摩鐵！現場留15個保險套

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

18歲男剛拿到機車駕照北宜跑山　遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

燒陽明山蔣中正銅像案　二審逆轉判2男毀損有罪

身心障礙男趁家人不注意「閃電離家」　遇雨躲麵包店多虧他才能返家

坎坷男燒成焦屍...生前暖舉曝！卻連1張近照都沒　12年前照當遺照

獨／追幕後真凶卡關！律師要狙擊館長槍手「做這件事」阻手機解密

北市驚爆五「腥」飯店！數十正妹擠房被選妃　蕾絲內褲好評給小費

三重男追撞公車額頭爆血　下車秒裝鎮定：「不用送醫我酒駕」

高雄少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵尋人

筍農載父母上山割筍　疑天雨路滑摔落8米邊坡1人骨折

「板橋小可愛」上網找人壞...他秒約戰摩鐵！現場留15個保險套

快訊／玉山獼猴寶寶遭路殺　媽媽悲痛「抱屍覓食7天」放下！

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立　蘇清泉、林育生到場致意

18歲男剛拿到機車駕照北宜跑山　遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

全球城市小姐先生「結果出爐」！　冠軍神似桂綸鎂

長腫瘤＝癌症？從「出現3部位」初判罹癌機率高低　旋風式爆長慘了

燒陽明山蔣中正銅像案　二審逆轉判2男毀損有罪

瘦肉精使乳癌、肺癌惡化！食安公聽會3大重要提醒一次看

身心障礙男趁家人不注意「閃電離家」　遇雨躲麵包店多虧他才能返家

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

館長傳惹2大黑道吃3槍　尊龍KTV承租人爆內幕

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

槍手心已決要館長死！他曝躲死關鍵

朝館長開槍後　他99通電話call律師

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜出手

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

館長遭近身開3槍...他問殺手為何不用狙擊槍？

台東知本「金聯世紀酒店」再傳火警　上百房客沒人知

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

更多熱門

相關新聞

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

「館長」陳之漢遭槍擊後送醫，諸多疑點、藏鏡人之說甚囂塵上。助理小宇29日在直播中，透露是館長最先發現有槍手靠近，並還原當時整個過程；許多網友恍然大悟，直呼「有練真的有差！」

台中路邊「超在地特產」　網傻了：真的有慶記

台中路邊「超在地特產」　網傻了：真的有慶記

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

朝館長開槍後　他99通電話call律師

朝館長開槍後　他99通電話call律師

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

關鍵字：

林口警方館長槍擊案手機I Phone

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

館長槍擊後首直播　助理曝現況

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

腳上還有Keanna刺青！謝和弦後悔了「蓋掉不吉利髒東西」

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面