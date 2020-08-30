林務局漁村生活半日營　兩梯次共60名額全免費

▲林務局漁村生活半日營。（圖／林務局嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

陣陣涼爽的秋風吹起，此時正是結伴出遊、品嘗美味海產的最佳時節，林務局嘉義林區管理處訂於9月19日、27日上午於鰲鼓濕地森林園區舉辦「菜菜子的漁村生活－休閒魚塭半日營」，歡迎國小以上學生與家人共同體驗漁村生活的奧妙。本活動2梯次全程免費，每梯次限額30名，活動將於9月1日上午10點，於FB「鰲鼓濕地粉絲團」網路開放報名。

▲林務局漁村生活半日營體驗抓文蛤。（圖／林務局嘉義林管處提供）



新鮮味美的海菜（龍鬚菜）是嘉義縣東石沿海重要的經濟命脈，除了端上餐桌成為富有海味的佳餚外，也是台灣九孔養殖的重要水產飼料，在東石在地的魚塭中，會和蛤蜊、虱目魚等共同養殖。海菜美味的秘訣究竟藏在哪裡？海濱的漁村生活又有甚麼吸引旅客的獨特魅力呢？

嘉義林區管理處邀請大家，一起造訪鰲鼓濕地森林園區裡休閒漁塭，體驗撈海菜、摸文蛤的漁家樂趣，品嘗辛勤收穫後的美味佳餚。同時，在地解說員將帶著大家探訪四股社區，聽聽早期村落開墾的古早歷程，和濱海的小漁村來場穿越時空的美麗相會。



除了9月19日及9月27日室外活動外，嘉義林區管理處並於9月20日及9月26日下午13:30至16:00在東石自然生態展示館內，辦理親手剖蚵教學及海菜觸摸體驗活動，歡迎入館體驗農村長輩們維持生計的真功夫。



想了解更多鰲鼓濕地森林園區活動資訊，請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團https://www.facebook.com/aogupark」，或電洽東石自然生態展示館(05-3601801)，將有專人為您詳細說明。想體驗鰲鼓生態之美，歡迎洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口0975922678蔡小姐，讓專業導覽解說員帶您瞭解不一樣的鰲鼓。