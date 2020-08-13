瘋狂山老鼠獵殺黑熊吃光光…骨骸獨缺頭與掌疑變賣　兇手這樣說

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署1月間偵辦一起山林盜伐案時，循線查出該集團在觀霧國有林地還有多次伐盜，檢察官指揮偵蒐證期間，竟意外在工寮處發現台灣黑熊的骨骸，嫌犯坦言，設陷阱意外抓到，因為擔心被攻擊才將牠獵殺吃下肚，也爆出山老鼠吃保育類台灣黑熊的恐怖真相。

▲▼專案人員意外在工寮找到台灣黑熊骨骸，第一時間並未相信，直到嫌犯手機內的與熊合照，才爆出恐怖吃熊案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

這起令人傻眼的案中案，始於1月間一起山老鼠案，當時檢察官發現，這群山老鼠曾多次前往觀霧深山盜伐，遂由50名警員、45名林務局人員組成專案小組，小組人員前後去了四次，每次都要歷經多日爬山涉水，以天為被以地為床，終於順利搜出共500多公斤的珍貴樹瘤。

第一次專案人員在現場看到巨大骨骸，並不知道就是台灣黑熊的骨骸，隨口一問「這是什麼的骨頭」，其中一名嫌犯則回答「黑熊的啊」，不過人員認為嫌犯是拿山豬骨浮誇炫耀，並未採信他的說法，直到第二次前往，才在其中一名嫌犯手機中發現他們與黑熊的合照，赫然嚇一跳。

▲將近成年男子高的台灣黑熊，被獵殺吃掉，引起社會一片譁然。

專案人員在這群山老鼠的手機陸續發現他們與黑熊的合照、影片，嫌犯也坦承，因為工寮的食物常常被野生動物偷吃，他們才會設下陷阱捕捉兇手，豈料竟是與成年男子幾乎同高的台灣黑熊，因為擔心將牠放開會遭到攻擊，所以才用土製獵槍將牠射殺，由於專案人員在現場找到的骨骸獨缺頭部與掌部，懷疑遭到高價售出，雖嫌犯供稱，熊掌也吃掉了，而頭部因為太重，以將牠丟到山下，不過是否屬實，仍待調查。

根據新竹林區林管處處長夏榮生表示，台灣黑熊為保育類動物，全台估計約僅剩400~600隻左右，過往台灣黑熊較常被發現在大雪山山脈，新竹山區也曾發現過，而像這一次在竹苗交界山區發現，是相當罕見，因此未來會增加攝影機追蹤及研究北台灣山區黑熊的族群及下落，以保護黑熊族群生態。

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