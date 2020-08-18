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自動相機監測拍到「犬隻攻擊穿山甲」持續上升！流浪貓還搶水獺食物

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▲▼穿山甲。（圖／林務局提供）

▲林務局表示，穿山甲與流浪犬的相對豐度呈明顯負相關。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

林務局歷經6年完備台灣中大型哺乳動物族群監測網，包含水獺、石虎、台灣黑熊等、台灣野山羊、麝香貓等保育類野生動物，以及山羌、台灣獼猴等先前由保育類調整為一般類野生動物，目前監測網累計共拍攝到29種哺乳動物，其中顯示出「流浪犬數量上升，穿山甲數量就下降」問題。

林務局局長林華慶說，在中、高海拔山區、離島及保護區域擴增監測樣點，總計在全台架設超過500台紅外線自動相機， 24小時全年無休監測出現的野生動物，除透過紅外線自動相機監測，由於台灣獼猴常在樹冠層活動，林務局也動員8個林區管理處的森林護管員，從去年起針對台灣獼猴定期執行系統性的樣區調查，精準掌握其族群趨勢。

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▲▼石虎。（圖／林務局提供）

▲石虎。（圖／林務局提供）

林務局表示，至2019年底，透過自動相機監測，累積超過500萬工時、355萬張相片，了解野生動物分布、族群豐度變化、動物行為觀察、活動模式、生活史、族群量估算等，以及針對野生動物面臨的各種風險如疾病、狩獵、流浪犬貓等進行分析與評估，如野生動物保育類等級評估所需的物種族群變動趨勢分析；原住民族傳統狩獵對野生動物族群的影響等。

林務局指出，目前監測網累計共拍攝到29種哺乳動物，而在同一相機位置最多曾拍到11種哺乳動物。進一步分析，分布最廣的是山羌，共出現在91%的相機位置；其次是鼬獾，出現在90%相機位置。至於族群豐度，野豬、麝香貓和石虎近年來有下降的趨勢，而水鹿、野山羊、黃鼠狼、黃喉貂，以及去年起改列一般類野生動物的山羌、台灣獼猴等，相對豐度則均持續上升；廣受矚目的台灣黑熊，拍攝到的相機點位也持續增加。

▲▼水鹿。（圖／林務局提供）

▲水鹿。（圖／林務局提供）

而近來流浪犬貓對野生動物的威脅逐漸受到關注，林務局表示，監測相機就曾記錄到流浪貓捕捉鳥類、搶食水獺捕捉的魚，以及犬隻攻擊水鳥的影像；而且拍攝到犬貓的自動相機點位也逐步攀升。更值得注意的是，自動相機監測資料也顯示，穿山甲與流浪犬的相對豐度呈明顯負相關，即當流浪犬數量上升，穿山甲數量就下降，間接解釋了近年穿山甲受到犬隻攻擊的案件持續上升，必須正視。

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