山老鼠虐殺黑熊、山羊吃下肚！陳吉仲怒了：絕對零容忍

▲不止台灣黑熊！保育類長鬃山羊無辜路過，山老鼠也開槍打死吃掉牠。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者許展溢／台北報導

新竹地檢署、林務局和保七總隊合作日前破獲一宗山老鼠集團，檢察官已偵結並向法院求處重刑。農委會主委陳吉仲今（15日）在臉書表示，令人髮指的是，該集團不僅盜伐紅檜、扁柏等珍貴林木，還盜獵珍稀的保育類野生動物台灣黑熊及長鬃山羊，絕對零容忍。

新竹地檢署偵辦這起500多公斤珍貴林木盜伐案時，令人驚嚇的是，意外查獲台灣黑熊和長鬃山羊都遭獵殺煮食，被吃下肚。陳吉仲嚴正警告不肖的山老鼠說，不管是盜獵還是盜伐，都是破壞台灣自然生態的最嚴重犯罪，已要求所屬相關單位，採取最嚴厲的執法，勿枉勿縱，請不要低估政府保護山林的決心。

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▲陳吉仲臉書發文全力打擊山老鼠，向盜獵盜伐宣戰。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲表示，近年對防範盜獵盜伐已完成不少精進工作，林務局巡護工作上每年投入11萬人次，讓非法獵具的使用從高峰期到現在減少90%。全國設置285台紅外線自動相機，監測台灣黑熊並掌握族群動態；建立跨部會合作的「檢、警、移、林聯繫平台」快速情蒐犯罪並聯合查緝。還有導入無人機、遠端監控系統、物聯網等新科技加強偵查能力，及擴大與民間合作強化巡護能量。

▲警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤，嚇見奇怪骸骨竟是被吃光的台灣黑熊。（圖／記者陳凱力翻攝）



陳吉仲強調，根據「野生動物保育法」及「森林法」的規定，盜獵行為最高可判5年，而盜伐行為最高可判7年，且收贓者亦有刑責。，未來將進一步研議增修森林法，調高贓額計算基準，加重山老鼠的法律責任，國有林木及保育類野生動物都是台灣珍貴的寶藏，山老鼠任意盜竊牟取私利的行為，絕對零容忍。