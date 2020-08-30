翁章梁廟埕開講「憶保養」　為失智友善祈福

▲翁章梁為失智友善祈福談｢憶保養｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣首處失智友善社區，於民雄鄉大崎村｢友善｣登場，縣長翁章梁現身大崎鎮安宮為｢憶起友善-平安符｣過火祈福，和鄉親一起廟埕開講「憶保養｣，現場結合傳統歌仔戲｢唸唱｣失智症、玩｢十八啦｣進行失智症衛教宣導，500位鄉親齊聚廟埕，點燃失智友善熱點。

根據臺灣失智症協會估計，全台有超過28萬失智人口，有90%以上都在社區中生活。嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作推動失智友善社區計畫，選定民雄大崎村為出發點，為深耕民眾對失智友善的認知及態度，結合在地鎮安宮及北天宮，製作｢憶起友善-平安符｣，衛生局｢廟埕開講｣15日在鎮安宮前登場，結合傳統歌仔戲唸唱，大林慈濟腦神經專家曹汶龍醫師與中正大學盧鴻毅教授衛教開講，也透過玩｢十八啦!｣有獎徵答，進行一場歡樂懷舊廟埕宣導。

▲ 翁章梁手捧「憶起友善．合境平安」香火袋，虔誠「過火」，祈佑鄉親身體健康。。（圖／記者翁伊森翻攝）

為祈求神明保佑親平安，翁章梁手捧「憶起友善．合境平安」香火袋，虔誠的在香爐前「過火」，並幫老勢大掛上香火袋，祈佑鄉親身體健康。

翁章梁表示，大家都有可能失智，很多家庭因為長輩失智走失了，到現在還找不到家人，台灣醫學非常進步，透過體制化與組織化的防治，失智可以及早發現、及早治療，如果發現老人家疑似失智走失時，記得要「雞婆」一點，打110讓警方帶長輩回家。

▲祈福香包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄鄉是嘉義縣人口最多鄉鎮，失智友善社區選擇從民雄大崎村出發，別具意義，在鄉長何嘉恒及村長、社區發展協會、宮廟主委的共識及支持下，透過宣導等一連串的規劃，如剛成軍的綠衣失智友善天使、廟埕開講、未來的失智篩檢和招募失智友善組織等，成功開啟嘉義縣失智友善社區模式。

衛生局代理局長趙紋華指出，失智友善從「看、問、留、撥」開始，如發現有疑似失智者，首先「看」有沒有異狀，如在快車道等危險場域走動停留，或是重複對談內容，接著「問」他去哪裡或住哪裡，盡量想辦法「留」下對方，「撥」打110進行走失通報及就醫協助，就可減少不必要的憾事發生，呼籲鄉親都能透過對失智症的認識，進而理解、接納給失智者及家屬多一點關懷與幫助。