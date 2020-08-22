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台南失智照護博覽會開幕 　黃偉哲：期待打造高齡友善健康宜居幸福城市

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▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院失智症中心、大台南熱蘭遮失智症協會、成大醫院失智共同照護中心、台灣臨床失智症學會，22日聯合舉辦失智照護博覽會，今年已是第4屆，在台南市政府社會局的指導之下，擴大規模與台南市美術館合作舉辦。

▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，台南市社會局長陳榮枝、觀旅局長郭貞慧、成大醫院失智共照中心主任白明奇皆到場共襄盛舉。另外，黃偉哲市長請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意，期望早日恢復健康。

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▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市對失智照顧是非常關心，台南市65歲以上人口佔16.06％，高於全國平均，而藉由失智症盛行率推估顯示台南市失智症人口大約2萬4000人上下，顯示台南市確有失智照顧的需求；目前台南備有40個照護據點及六處共照中心，其實是不夠的，很多失智者還是要家人來照顧或是專業的照顧者，未來市府將盤點可以使用的資源，希望可以提供更多資源來從事失智症的照護，努力讓長照服務遍及各角落，也需要民間團體的力量與政府攜手合作，期待打造一個高齡友善、健康宜居的幸福城市。

社會局表示，失智症是目前全世界共同面臨的挑戰，台南市截至2020年6月總人口為1877891人，其中65歲以上人口為30萬2269人，占總人口數16%，已進入高齡社會，藉由失智症盛行率推估顯示台南市失智症人口為2萬3959人。失智症不僅是單一疾病，而是一種失去智能健康的疾病症候群，除了認知功能與記憶力的衰退，伴隨有精神及行為上的混亂症狀，在病程部分大多是逐漸惡化，對於病人及照顧者都是不小的負擔。

▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院失智症中心主任白明奇教授表示，今年的失智照護博覽會主題為「失智照護的文藝復興」，代表字為「創」，會議分為四個主題，分別是照護新潮、創新實踐、找尋新大陸、藝起來療癒。

社會局進一步說明，有鑑於失智人口逐年增加，台南市積極配合中央衛生福利部於2017年底公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」政策，攜手民間佈建失智照護資源，營造失智友善環境，截至2020年共設置6處失智共照中心，提供失智個案轉介追蹤服務、推動認識失智症宣導活動、訓練失智照護人才及輔導失智社區據點；今年設立40個失智社區據點（涵蓋率108%)，提供失智者認知促進、緩和失智課程、音樂輔療、藝術園藝治療、肢體運動等促進社會參與之多元化的活動，以及協助家庭照顧者照顧訓練、支持團體等多元照護服務。

▲台南失智照護博覽會於成大醫學院辦理，台南市長黃偉哲親臨現場，並請成大協助轉交卡片，送給目前在成大醫院住院中的台南一中應屆畢業生楊振杰同學表達關心之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，失智症防治需要政府與民間共同合作，建構普及的照護服務，讓失智者及照顧者可就近找到資源並使用服務、宣導民眾正確了解失智症，提高失智症早期診斷，並能破除對失智的迷思與歧視，營造對失智者及家屬友善環境，提升其生活品質。相關服務可洽社會局照管中心06-2391232或撥打長照專線1966。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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