台南新營失智社區服務據點溫馨揭牌

▲柳營奇美醫院接受市府委託辦理溪北地區失智社區服務據點，於君舘商務旅館舉辦「奇憶學堂新營班」揭牌儀式，社會局長陳榮枝代表黃市長出席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為營造友善高齡環境，減輕家庭照顧與經濟負擔，由社會局推動「失智照護服務計畫」，成立失智服務據點，協助長者預防及延緩失能、健康老化，柳營奇美醫院接受市府委託辦理溪北地區失智社區服務據點，12日於君舘商務旅館舉辦「奇憶學堂新營班」揭牌，由社會局長陳榮枝代表市長出席。

「奇憶學堂新營班」為新營區第二處失智社區服務據點，目前有16位長者接受服務。君舘旅館陪伴當地人度過許多歲月，除了原有旅館住宿的功能外，現今更結合柳營奇美醫院的課程，幫助社區長者預防失智及延緩老化，未來更期待能讓長輩能透過協助簡易的房務活動，維持自立能力，同時也能讓民眾認識、了解失智症，營造失智友善社區，達到在地老化的功能。



失智人口比例逐年上升，依失智症盛行率推估臺南市失智人口將近2萬4千人，佔總人口的1.28％，有鑑於此，台南市逐年增加失智照護相關服務資源，落實各行政區域均成立失智社區服務據點的目標，目前已設置達40處。而截至2020年6月底止，新營區總人口數為76743人，65歲以上人口有13217人，佔了17.22％，已進入高齡社會，失智症者中又以高齡人口占多數，考量在地老化之重要性，社會局藉由社區長照服務資源的介入，就近提供民眾失智症專業諮詢，以社區為基礎發展失智照護資源。



市長黃偉哲表示，失智長者平時缺乏外在環境刺激與人際互動，將會加速認知功能的退化。因此，呼籲子女們要鼓勵家中長輩多多參與社區活動，而在熟悉的社區裡，透過失智據點針對失智者不同階段需求所提供的專業服務，可以延緩失智失能，也能減輕子女的照顧負擔。「奇憶學堂新營班」的服務時間為每週一至週五上午8時至中午12時，提供認知促進延緩失能活動、家屬照顧與支持課程及安全看視等服務，相關服務資訊可撥打專線06-6226999轉77146向個管師洽詢，其他相關長照服務資訊可至本市長期照顧管理中心網站http://ltc.tainan.gov.tw/，或撥打長照專線1966洽詢。

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