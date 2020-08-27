失智過度期　輕微認知障礙的魔術表演訓練介入治療

▲李貫廷醫師指出，針對輕微認知障礙病友們，魔術表演不僅能達到「三動二高」中的「心智活動」、「休閒活動」以及「高度學習」，更有改善憂鬱情緒、提升自尊等好處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣2018年正式邁入「高齡社會」，患有失智症長輩逐年增加，失智症是認知功能的衰退，可能合併行為上的異常，導致日常生活功能逐漸退化，進而導致失能，60歲以上長者，因失智症導致的健康生命損失年為11.2％，甚至高於腦血管疾病、心血管疾病及癌症，可知失智症絕對是老年人最需要被關注的議題之一。

衛福部台南醫院家醫科醫師兼健康管理中心主任李貫廷指出，從正常老化進展到失智症，有一過渡階段，稱之為「輕微認知障礙」。患有輕微認知障礙的病友，在1年內發展成為失智症的比例約10-54％，而每年約有10-15％發展成為阿茲海默症。輕微認知障礙目前尚未有根除的治療方法，也未有單一有效的治療方式，要預防進展成為失智症，首重「三動二高」。熱蘭遮學會白明奇理事長於2005年首次提出的三動，代表「心智活動」、「休閒活動」及「有氧運動」，二高則是「高度學習」及多吃「高抗氧化」食物。雖然門診醫師都會給予病友這樣的建議，但光靠病友自己在家中有時很難積極且有效率的做到「三動二高」，因此提供一個有效率的介入方式就顯得十分重要！

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台南醫院長期以來針對老人照護可說是不遺餘力，不斷創新推出許多照護模式，該院在2017年加入「預防及延緩失能照護計畫」，領先成立抗衰弱中心，2020年推出新創的「抗衰弱一條龍服務」，其中抗衰弱檢測的評估項目包括衰弱症、肌少症、肥胖症、骨質疏鬆症、憂鬱症及失智症。透過衰弱檢測，不僅找出問題，還進一步針對各個問題，提供目前最有效且整合性的介入方法，包括營養師衛教諮詢、骨質疏鬆個案管理與使用骨鬆藥物、運動介入班及魔術表演訓練介入班等。

李貫廷醫師說，「魔術」是門歷史悠久的表演藝術，最早可以追朔到距今4000多年前的古埃及。隨著不斷演進，現今的魔術主要透過操縱人們的注意力、感知和意識來產生不可思議的娛樂效果，許多文獻也顯示魔術表演與認知科學具有相當的關聯性。

台南醫院針對輕微認知障礙病友們，初次開辦魔術表演訓練介入班，在課程中除了教導病友們製作道具，經由思考、討論，進一步進行實際的魔術表演﹔第一班的病友們將在本周五結束課程，後續亦將評估介入成效。參與魔術介入班不僅能達到「三動二高」中的「心智活動」、「休閒活動」以及「高度學習」，更有改善憂鬱情緒、提升自尊等種種好處，上述各項對於認知功能都有正面的助益。

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