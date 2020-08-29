小胖伏擊館長...鄰居驚：他嘴很甜　父母被牽連神隱「警急尋人」

▲劉姓槍手家還特別在公寓留下要洗水塔的字條，提醒住戶留水。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

「館長」陳之漢遭23歲劉姓男子伏擊，身中3槍倒地送醫，男子隨即自行攜槍投案，槍手內湖住家鄰居也都一陣譁然，隔壁鄰居還說平時一家5口待人客氣，看到人也會打招呼，還替大樓做洗水塔服務。

館長陳之漢在28日凌晨遭劉姓槍手伏擊，近距離身中3槍後倒地，嫌犯隨即前往警所投案，但警方目前清查，劉嫌並沒有幫派背景，且起因為「性騷擾」才怒開教訓。

警方也在案發後試圖尋找劉姓槍手父母下落，新北市警方也持搜索票前往劉的住處，但應門的只有弟弟，父母親則完全不知去向，連北市警方當初想要詢問劉男父母也都找不到人。

事發之後，家住在內湖的劉姓槍手附近鄰居也紛紛議論，有些鄰居對於劉嫌開槍不可置信，連隔壁鄰居都表示，一家5口平時待人和善，住了大約10來年，父親從事汽車銷售業，母親則是家管。

▲劉嫌鄰居表示，劉家的3個小朋友平常嘴很甜，看到人都會打招呼，想不到做出這種事。（圖／記者宋良義攝）

劉男的大哥主要與父親從事汽車銷售，綽號「小胖」的劉姓槍手曾經在超商打工，但最近沒工作在家待業，另外劉姓槍手的弟弟也是無業在家。

鄰居透露，一家5口對鄰居相當熱心，3個小孩子看到鄰居也都會「 阿姨、阿姨」的叫，且從小看3個小孩長大，聽聞劉姓槍手犯射殺「館長」也都相當驚訝。

劉男住處大門也貼了一張16號5樓住戶的留言，主要提醒公寓住戶要洗水塔，請住戶要留民生用水，另外洗水塔的費用約1千6百元，每戶收取2百元費用，看來對於公共事宜也相當盡心。

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