影／硬漢挨3槍Day2！主治醫曝「復健路漫長」　館長霸氣：接受挑戰

記者陳豐德／新北報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨在林口成吉思汗健身館前遭到劉姓男子連開3槍，經送往林口長庚緊急手術取出2顆子彈後，目前轉往加護病房觀察，稍早，其主治醫師也出面說明傷勢狀況。主治醫師表示，館長恢復狀況良好，再多觀察1、2天就能轉普通病房。

▲館長28日凌晨遭槍擊。（圖／翻攝飆漢臉書）

主治醫師29日上午針對館長術後狀況出面說明，他表示，館長在經過受術後的20小時，恢復得非常順利，心情也相當平順，而在今早的換藥過程中，館長還能邊換藥邊聊天，甚至能開開玩笑，狀況也比預期的好。

▲館長中槍第二天，林口長庚說明傷況。（圖／記者陳豐德攝）

此外，館長28日一直在追問是否能恢復正常運動的部分，醫師也表示，館長目前已經能坦然接受，而醫師也告知他，畢竟受了較大的傷，現階段應先力求將生活恢復正常。對此，館長則表示，他清楚自己的狀況，也願意積極復健，「身體是我自己的，我當然要要求我自己」。

另外，主治醫師表示，館長後續的復健之路漫長，再加上館長平時的運動相當高階，對於恢復狀況，目前已沒有其他病患可以與館長比對，因此也希望館長能成為一個典範楷模，並正面鼓勵館長要積極復健，「我也很想知道他未來的狀況」，而館長聽了後也笑回，「願意接受挑戰」。