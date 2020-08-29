館長健身房成治安熱點　新北「每日增派百警」力防第2波攻擊

記者邱中岳、陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨在林口自家健身房外遭槍擊後，成吉思汗健身俱樂部的安全與否，受到民眾及警方重視，新北市警察局各分局派遣重兵，包含林口、蘆洲、三重、新莊等場館外都增派警力執行守望勤務，每日加起來就多百名警力支援，直接將健身俱樂部當作「治安熱點」處理，就是擔心整起案件並不單純，隱藏在背後的有心份子恐會發起第二波攻擊。

▲三重偵查隊長帶隊前往成吉思汗健身俱樂部內巡邏守望。（圖／記者陳豐德翻攝）



健身網紅「館長」28日凌晨在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦館前，遭到埋伏許久的劉姓男子近距離連轟3槍，引起社會譁然。新北市三重警方考量到轄區內捷運路上也有分館，當28日上午起，主動在俱樂部門口路段編排24小時定點路檢守望勤務，並在俱樂部旁加設巡邏袋，由轄區派出所、偵查隊、警備隊及交通分隊執行正、複式巡邏，以確保俱樂部安全。

據了解，稍晚新北市警察局本部也嗅到整起案件的怪異氣息，憂心整起案件有幕後黑手操盤，隨即通報林口、新莊、蘆洲各分局增派警力，同樣是在各俱樂部場館前執行路檢守望，不惜撒下多名警力，不僅是要確保前往該處運動民眾安全，更有些許「政治考量」。

▼三重警方晚間在成吉思汗健身俱樂部外查看有無可疑民眾。（圖／記者邱中岳攝）



市長侯友宜28日受訪時就強調，雖然沒有辦法讓案件不發生，但案件發生後必須快速破案釐清真相，有效遏止犯罪、預防犯罪，其他案子不能再發生，是最高的方向，他也勉勵警方繼續努力。

根據警政署統計，新北市各類刑案逐年下降，尤其防制槍擊案部份，截至8月27日為止共計發生12件，較去年同期21件下降9件，發生之槍擊案均全數偵破；查緝非法槍械部份，也較去年同期101枝增加29枝。

此外，暴力犯罪部份發生62件較去年73件下降11件，暴力犯罪人口率為1.14，新北市是六都裡面最低。此外，在防制街頭聚眾鬥毆部份，截至8月27日聚眾鬥毆件數為152件，較去年同期208件下降56件，新北市警察局公布此數據，強調此次案件只是偶發個案。

▼發生槍擊的林口旗艦店外員警不時張望。（圖／記者陳豐德翻攝）



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