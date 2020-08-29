徐曉冬為館長飆罵陸網友　力挺中彈開直播「陳之漢是我兄弟！」

▲徐曉冬開直播力挺館長，肯定第一時間開直播舉動。



記者蔡紹堅／綜合報導

「館長」陳之漢28日凌晨中彈送醫，許多不爽館長的大陸網友在微博發文「慶祝」，並質疑館長中彈還開直播，根本是想紅。對此，一直將館長視為「好兄弟」的北京「格鬥狂人」徐曉冬29日凌晨憤怒飆罵，表示館長第一時間開直播非常正確，批評的網友思想迂腐，很蠢，「大陸的聽著，陳之漢是我兄弟，你們可以刪我，但不能罵他！」

徐曉冬認為，陳之漢受傷之後開直播是正確的，因為能在第一時間紀錄案發現場、第一時間收集證據、第一時間公告全世界，「如果是我徐曉冬，我也必須全世界直播，這個跟網紅沒有任何關係，警方也需要這些證據。」

▼徐曉冬稱館長是「沒見過面的兄弟」。（圖／徐曉冬YouTube）



徐曉冬提到，很多大陸網友諷刺館長中彈後開直播是想紅，這種思想非常迂腐、落後，沒有高度，還挺蠢的，「你們沒有陳之漢的高度，沒有他的地位，你們不知道怎麼做，我評價陳之漢開直播是非常正確的，沒有一點問題，他不開才錯了！」

徐曉東還說，大陸有一些人發文「慶祝」館長中彈，其中也包含他認識的朋友，「陳之漢是我的兄弟，網路上怎麼罵管不著，但我身邊的，你們可以刪我（微信好友），但不能罵陳之漢，大陸的聽著，陳之漢是我兄弟，不樂意看我的滾蛋，別加我微信，要逼逼（找麻煩）的來，到這來！」

徐曉冬還建議館長，未來要考慮聘請保鑣，「台灣的朋友們，等到陳之漢、等到我兄弟痊癒了，告訴他要請保鏢，賺的挺多的，不怕那幾個錢，必須要請保鏢了。」

▼館長中彈倒地，助理第一時間在臉書開直播。（圖／館長FB）



徐曉冬2017年時曾計劃赴台與陳之漢交流格鬥，陳之漢當時也非常歡迎，為徐曉冬安排了住宿、專車、保鑣，但最後徐曉冬簽證出問題未能成行，因此兩人其實從未見過面，也沒有過面對面的交談，一直是在網路上透過各自的直播對話。

由於同是格鬥出身，又在「武林打假」議題上都抱有相同的理念，兩人一直以來都是「英雄惜英雄」，經常在各自的直播中稱讚對方，並互以「兄弟」相稱，甚至在最近「隔空」約定好，未來有一天徐曉冬有機會來台灣，陳之漢一定會盡地主之誼，兩個好兄弟一起交流格鬥、吃喝玩樂，舉辦粉絲見面會。

▼館長6月邀請徐曉冬來台灣，承諾一定提供最好的吃住，還提議兩人可以共同舉辦粉絲見面會。

